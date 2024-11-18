大陸核動力航母有譜？ 四川核反應器原型曝光

根據衛星圖片與文件分析，大陸正在四川樂山郊區建造一座專為水面艦艇設計的陸基核反應器原型，被廣泛認為是為核動力航空母艦開發做準備。分析師指出，中國核動力航空母艦或將採用先進的釷基熔鹽反應器技術，理論上在安全性和能源效率方面優於美國的現有技術。

然而，儘管這項發展可能顯著提升中國海軍遠洋能力，但受限於海外中繼基地的缺乏，中國仍難以撼動美國在全球的海上霸權。

根據美聯社和美國之音報導，美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院的研究團隊在調查四川省樂山市郊區的一處山地時，發現該處正在建造一個名為「龍威」的核電項目，專為大型水面艦艇設計。比對由星球實驗室（Planet Labs PBC）提供、拍攝於2023年7月5日的衛星影像，該基地位於四川省樂山市木城鎮。

報告指出，採購文件顯示，負責航母研發的中國艦船研究設計中心（也稱701研究所）在核動力發展項目下採購了「用於安裝在大型水面艦艇」的反應器設備，並將此項目列為「國防用途」。文件還顯示，該反應器位在四川木城鎮「909基地」內，很快就會投入運作。

此外，一份環境影響評估報告稱「龍威」項目是「與國防相關的建設項目」，屬「機密」級別。而從蒸汽發生器和渦輪泵的合約顯示，該項目涉及一個具備次級迴路的壓水反應器。

美國研究團隊綜合上述資料研判， 四川木城鎮這座大型反應堆，應該是新一代航空母艦的原型反應器。

去年底，中國江南造船廠正式發表全球首款核動力2.4萬TEU貨櫃船船型設計，使用的是一種釷基熔鹽反應器技術，當時外界普遍認為它是中國核動力航母的驗證船。今年2月，《南華早報》和香港媒體《大公網》、《文匯網》，都進一步報導中國有兩艘核動力航母，分別在上海的江南造船廠和山東的大連造船廠啟動建造，採用第四代釷基熔鹽雙反應器與中壓直流，全電推進。

今年3月在中國全國人大開議當天，中共海軍政委袁華智在被香港商報記者問到中國第四艘航母在建情況時稱，中國在建航艦中沒有技術瓶頸，也沒有推遲的說法，一切都在有序地進行當中。對於外界關注中共第四艘航艦會不會採用核動力，袁華智當時沒有直接回答，而是笑著說：「很快會有公布」。

分析人士表示，四川基地的曝光，等於進一步證實了中國核動力航母計畫的存在，而且中國的核動力航母可能會捨棄傳統的鈾燃料，改用釷元素，在技術上或比美國還先進。而這些技術，有可能獲得俄羅斯的協助。