習近平預計今日會見英國首相 為6年多來首次

據英國首相辦公室發布消息，首相施凱爾（Keir Starmer）11月18日將在巴西里約熱內盧二十國集團（G20）峰會期間與大陸國家主席習近平會面。這將是習近平自2018年2月與時任英國首相梅伊（Theresa May）會晤以來，首次與英國首相舉行雙邊會晤。

法新社引述唐寧街發布的聲明稱，施凱爾將首次與中國國家主席會面，並尋求與中國進行嚴肅、穩定和務實的接觸。唐寧街補充說，今年7月上任的施凱爾將堅持在分歧領域進行坦誠對話的必要。

在出席峰會的途中，施凱爾向記者表示希望改善英中雙邊關係。施凱爾表示，鑑於英國經濟規模之大，建立務實而嚴肅的關係非常重要，這也是他打算追求的目標。

在英國批評香港自由受侵蝕後，倫敦與北京之間的關係多年來一直處於低潮。隨著中國間諜和政治干預，以及北京支持網路攻擊等指控日益增多，一些英國議員要求對中國大陸採取更強硬的立場。

但施凱爾政府認為，中英兩國關係有可能重啟。

英國外長拉米今年10月18日曾訪問中國大陸兩天，是今年7月施凱爾當選英國首相以來，英國政府高層首次訪華，也是六年來第二次有英國外長訪華。

拉米先後會晤大陸國務院副總理丁薛祥、外交部長王毅，提出希望與中國進行建設性對話。

施凱爾上個16日曾在經國國會下議院發表針對北京的強硬言論，他指出，中國圍台軍演「不利於和平與穩定」，也認同香港壹傳媒創辦人黎智英被不正當地監禁愈年，是出於政治動機。

施凱爾說，英國將與同為聯合國安理會常任理事國的中國在「淨零排放」、公共衛生及貿易等議題盡可能合作，利益分歧之處則進行競爭，並在必要之處提出挑戰，包括為了保衛國家安全、人權和英國價值觀。