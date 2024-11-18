影／馬龍訪日月潭？許淑華自曝是粉絲 喊話馬英九：願協助安排

前總統馬英九透過馬英九基金會邀請陸生團來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，擬造訪日月潭等景點。對此，南投縣長許淑華說，地方民眾很關注馬龍要來，並自曝她也是馬龍的粉絲，喊話馬英九稱「很願協助安排」。

南投縣長許淑華表示，前總統馬英九任內對兩岸工作非常用心推動，即便已卸任，仍透過其基金會邀請很多的對岸學生會來台交流，尤其在教育和文化方面持續推廣，貢獻良多。

而馬英九喜愛日月潭，眾所皆知，每年都會來參加萬人泳渡活動，所以他邀陸生團來台，也特別將日月潭納入景點，地方開心，並期待名單中有奧運桌球金牌馬龍，近期已有很多人不斷詢問馬龍是不是要來南投，想要去跟他拍照。

許淑華也自曝分享，她自己就是馬龍的粉絲，而且他每場比賽，她都有看，覺得他有能這麼好的成績很厲害，所以他能來台，對很多球迷來說，是相當開心的事情。不過，縣府目前尚未收到任何馬英九基金會聯繫陸生來訪事宜。