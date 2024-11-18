共軍福建艦傳今展開第5次海試 將測試艦載機電磁彈射

上海海事局公告，長江口11月18日一大型船舶深水航道出口實施交通管制，請各航船注意。與此同時，有軍事博主近日在微博分享福建艦海試的五枚紀念臂章，其中第五枚紀念臂章有「2024.11」字樣。大陸多個軍事頻道推測，中國第三艘航空母艦福建艦將展開第五次海試。

軍事頻道《國平視野》指出，從上海海事局的公告來看，大致能判斷出滿載排水量8萬餘噸的電磁彈射型航艦福建艦，即將離開江南造船廠的港池，赴某海域進行第五次海試了。

福建艦是共軍第三艘航空母艦，也是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置。

福建艦迄今已先後完成四次海試。首次海試時間為5月1日至5月8日，第二次海試時間為5月23日至6月11日，第三次海試時間為7月3日至7月28日，第四次海試時間為9月2日至9月21日。

微博均視頻道《軍武吐槽》稱，福建艦自從9月21日結束第四次海試回來後，已在港口休整了近兩個月，而此前的四次海試，間隔都在一個月左右，可見這第五次海試一定有新科目。前幾天有人爆料了福建艦第五次海試的紀念徽章，上面清晰的在彈射跑道上有一架殲15T和一架空警600，基本可以確定這次海試將進行艦載機的彈射起飛。

在央視播出的六集大型軍宣專題片《淬火》中，已經明確表示福建艦在進行艦載機模擬收放測試。但福建艦的艦尾甲板上有8處用來固定阻攔索的裝置，卻未見布設有4根電磁阻攔索，甲板上也未見有明顯的艦載機降落留下的黑色輪胎摩擦痕跡，顯示在第四次海試中並無艦載機的電磁阻攔降落著艦測試。

《國平視野》認為，考慮到福建艦已經進行了四次海試，為相關型號艦載機的彈射起飛和攔阻降落已經打下了堅實的物質基礎，在接下來的第五次海試時，「是時候輪到放飛各種型號的艦載機了」。

在剛結束的第十五屆珠海航展上，共軍正式公開殲-15T戰機和殲-15D電子戰機就是為福建艦研製的配套艦載機，具備電磁彈射性能，同時也能在滑躍式航艦上起降。

珠海航展期間，大陸軍事專家曹衛東接受北京日報訪問時表示，殲-15T戰機具備彈射起飛能力。兩架殲-15T艦載機在航展開幕式上進行了反區著艦等飛行課目表演，表明殲-15T已初步具備從福建艦上起降能力。這就意味著福建艦入列服役後，將與殲-15T艦載機形成艦機協同，很快形成作戰能力。