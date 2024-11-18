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三任東道主 陸將主辦2026年APEC

聯合報／ 記者謝守真侯俐安鄭媁、國際中心／綜合報導

大陸國家主席習近平十六日在秘魯利馬出席亞太經合會議（APEC）領導人非正式會議，宣布中國大陸將擔任亞太經合組織二○二六年東道主，期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。

大陸外交部隨即表示，APEC是亞太地區重要經濟合作機制，大陸主動申辦二○二六年APEC峰會，並獲得成員歡迎和本次峰會領袖會議核可。大陸曾於二○○一年及二○一四年主辦APEC會議，二○二六年中方將第三次擔任APEC東道主。陸方表示，希望共同落實二○四○年布特拉加亞願景，推動亞太共同體和亞太自貿區建設。

APEC年會落幕，我國領袖代表林信義十六日表示，近日多次與美國總統拜登互動，他謝謝拜登長期對台支持，也歡迎拜登在不久的將來訪台，拜登親切回應「I will」（我會）。林信義說，在會場也和中國國家主席習近平打招呼。

中央社報導，林信義在國際記者會談及十五日與拜登會晤，他強調，很重要的是要謝謝拜登長期對台的支持，他也期待拜登將來有機會來台灣，拜登也說「I will」，雙方在晚會也互動多次，拜登很親切。

林信義十五日也與美國國務卿布林肯晤談，就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。此外，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題意見交流，整體會談氣氛熱絡。

林信義表示，此行與許多經濟體代表都有正式雙邊或場邊會談寒暄，包含在會場和習近平打招呼，但並無握手，畢竟大家都很忙碌地穿梭其中，把握機會和各國領袖交流。

今年APEC年會在秘魯利馬舉行，當地時間十六日落幕後，我國安會副秘書長徐斯儉出席國際記者會，回應媒體提問。

徐斯儉表示，APEC的制度是所有決定都採共識決，在中國提出主辦意願後，包含台灣在內經濟體分別提出各種關切，台灣也特別指出，中國「懲獨廿二條意見」將可能影響參與者的人身安全，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中方做出說明或保證。

拜登 林信義

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