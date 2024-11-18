新聞分析／習畫紅線 對川普新政府釋訊號

在美國新舊政府過渡交接時期，大陸領導人習近平在秘魯拜習會上點名批評賴清德，對未來川普政府所「提前」釋出的訊號相當明顯，未來的台海局勢，取決於美國是否重視北京畫設的紅線。

從大方向來看，自拜登宣布退選後，中共對拜登政府的冷落就愈趨明顯，例如中共中央外辦主任王毅九月與美國國務卿布林肯會晤後，北京通稿破天荒地沒有為布林肯的談話保留任何段落；這次利馬的拜習會，北京通稿則將拜登談話篇幅由以往的兩大段，刪減為一大段。

與此同時，北京對台灣議題的著墨與強硬度愈來愈強。這次習近平對拜登的說法，文法上從過往常見的點出美國如果怎麼做、就會嚴重損害台海和平，改為強調美國若想要維護台海和平，有哪些「關鍵」。這些為台海和平所畫出來的紅線，包含「認清」賴清德和民進黨當局的台獨本性，「慎之又慎」處理台灣問題，明確反對台獨，「支持中國和平統一」等等。

文法改變之餘，習近平在利馬會見的秘、泰、星、韓、智、紐、日、美等各國元首，在北京的通稿中，除泰國外都有提到一中原則或者一中政策，部分國家還「加碼」反對任何形式的台獨，凸顯此一議題的重要性。

賴總統上台雖不到半年，但中共官方已數度點名批判，包含就職不到十天，國台辦就在記者會上批「賴清德之流」背叛中華民族；翌月中共國防部記者會又提及「賴清德之流」。王毅與布林肯會見時也曾批判，稱當前台海局勢的最大危險是「賴清德之流」愈來愈猖獗的台獨行徑等。用詞之重、針對性之強，都凸顯北京對兩岸關係的改善幾乎不抱期待。

前瞻未來美中台關係和台海局勢，美國對台政策成最大變數。川普曾表示習不會侵台，因為習知道他「很瘋狂」；而中共向來信奉「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，在川普即將重返白宮的各種不可預測性當中，華府與北京關係最為關鍵的恐怕仍是台海議題，藉由最後一次拜習會，北京也在隔空喊話新一屆川普政府，美國未來任何支持賴政府舉措，都會遭到北京強力反制。