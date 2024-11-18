習近平點名賴清德 陸學者：此說法「話很重」

大陸國家主席習近平在秘魯的拜習會中，首次點名賴清德總統，引起關注。大陸學者解讀，此說法「話很重」，可以看出大陸對賴清德一開始就不抱幻想，以及兩岸局勢的嚴峻性。

大陸領導人直接點名批評台灣領導人，過往罕見。上海東亞研究所副所長包承柯昨受訪表示，此次拜習會就兩岸問題指名道姓批判賴清德的台獨理念和思想，當然是「話很重」，可看出大陸對「賴清德當局」從一開始就不抱幻想，主因在於賴的五二○講話強調兩國論後，大陸以軍事、法制、經濟等手段震懾台獨分裂勢力，在這麼短的時間、這麼明確的反對台獨是前所未有，因為賴完全踩踏了大陸反對台獨分裂所畫下的底線和紅線，也可見兩岸局勢的嚴峻性。

對於此次拜習會，美方再次強調不尋求同中國發生衝突、不會利用台灣問題同中國競爭等，包承柯說，川普政府上任後是否會講相同的話，還需要觀察。他相信，川普第二任會做一些調整，但不會把美國一九七九年來歷任政府所推行的一個中國政策徹底改變，否則中美在很多問題上都會出現紛爭局面，結果難以預期。包承柯並指，現在大陸所重申的內容，也是想要讓川普政府知道北京的態度和期待。

對於拜習會談內容，政治大學東亞所教授寇健文表示，這顯示習近平完全不信任賴清德，將賴定性，並預期賴會往實質台獨前進，故敬告美國兩任總統（拜登和川普）不要支持賴，也是對賴政府的警告。寇健文說，習近平同時清楚傳遞了大陸對民進黨政府未來在兩岸關係走向的預判，顯示大陸已經做好了政策上的準備。

政治大學外交系教授黃奎博則表示，習近平首次提到賴清德的名字，兩岸關係持續不佳是不爭的事實，又值美國政權更替之際，習近平的強硬講話，是希望拜登離任前不要有驚人之舉，例如擴大軍售或給予台灣更多特權；更是給新任的川普政府，先把中美關係框架畫出來，明確中美兩國關係的底線。