赴福建祭祖 王金平今見宋濤

立法院前院長王金平赴大陸福建祭祖，今天將與大陸國台辦主任宋濤在廈門會見，這是今年以來王金平第二度公開到大陸，也是他與宋濤兩人首度公開會見。

此次王金平到大陸福建行程，向媒體公開的部分包含十八日上午到漳州祭祖，下午到廈門與宋濤會面，其餘行程目前外界尚未有消息，大陸台辦系統對行程保密到最後一刻，才向媒體通知。

王金平祖籍在福建漳州，卸任立法院長後曾於二○一九年五月到漳州祭祖，並與時任大陸國台辦主任劉結一在廈門會見，王也會見時任中共福建省委常委、廈門市委書記胡昌升、漳州市委書記邵玉龍。大陸官方以「台灣王氏宗親會榮譽理事長」稱呼王金平。

二○二○年九月王金平原擬率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但當時央視旗下「央視頻」一位主持人稱王金平是向大陸「求和」，引發國民黨內反彈，最後王並未參加。今年六月王金平曾到江蘇昆山慧聚天后宮參加活動，但行程相對低調許多，也沒有公開會見大陸高層。

王金平雖已卸任黨公職，但仍時常受到國民黨內政要「請益」，並仍擔任中華民國義勇消防聯和總會理事長，日前也大動作成立中道和平聯盟智庫與開設課程，今日將是宋濤首度公開與王金平會晤，也凸顯北京對王金平政治能量的重視。

國民黨立委王鴻薇說，王金平試圖在兩岸緊張情勢下尋求「避險、避戰」的交流模式。民進黨立委鍾佳濱認為王金平是政壇舉足輕重的政治人物，也是國民黨資產，未來不是只能在黨主席發揮影響力。