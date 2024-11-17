APEC後訪問巴西 習近平於巴媒發文：同「全球南方」一起捍衛共同利益

在結束對秘魯的國事訪問及參加2024年亞太經濟合作會議（APEC）後，大陸國家主席習近平將轉往巴西里約熱內盧，出席二十國集團（G20）領導人峰會，並對巴西進行國事訪問。在出訪之際，習近平在巴西媒體發表署名文章指出，他期待推動與巴西關係行穩致遠，並且要同廣大「全球南方」國家一起，堅定捍衛發展中國家共同利益。

據新華社報導，習近平在巴西《聖保羅頁報》發表題為《萬里交好共命運攜手揚帆正當時》的署名文章表示，雙方始終堅持相互尊重、平等相待，理解並支持各自人民選擇的發展道路。巴西是第一個與中國建立戰略夥伴關係的國家，也是首個與中國建立全面戰略夥伴關係的拉丁美洲國家，兩國關係始終走在中國同發展中國家關係的前列。

習近平寫道，中巴政府間對話合作機制完備，兩國高層協調與合作委員會已良好運作20年，在協調規劃雙方各領域合作、共謀發展方面發揮了重要作用。要把牢中巴友好大方向，繼續充分發揮兩國高層協調與合作委員會，推動兩國關係行穩致遠。培育中巴互利合作新動能。持續推進共建「一帶一路」倡議同巴西發展戰略對接。厚植中巴人民友好基礎，彰顯中巴團結互助大國擔當，同廣大「全球南方」國家一起，堅定捍衛發展中國家共同利益。

習近平還表示，期待同巴西盧拉總統一起努力，引領中巴關係進入新的黃金50年，構建更加公正和更可持續的命運共同體。

此外，習近平強調，他到訪巴西還有重要目的，就是出席二十國集團領導人峰會。他說，建設一個公正的世界，需要二十國集團本著相互尊重、平等合作、互利共贏原則，支持「全球南方」國家實現更大發展，而建設一個可持續的星球，需要二十國集團倡導可持續的生產方式、生活方式。

習近平相信，二十國集團領導人里約熱內盧峰會一定能取得豐碩成果。「期待同盧拉總統一道努力，引領中巴關係進入新的『黃金50年』，建構更公正、更可持續的命運共同體。」