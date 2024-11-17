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習近平會拜登提賴清德 陸委會籲正視中華民國存在事實

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸委會17日對大陸國家主席習近平在「拜習會」中針對台海所發表的言論稱，習近平會中發表的對台言論是針對性、悖離事實，且刻意對台美關係設限。政府堅定捍衛國家主權尊嚴與台灣民主繁榮，籲中共正視中華民國存在事實。圖／本報系資料照
陸委會17日對大陸國家主席習近平在「拜習會」中針對台海所發表的言論稱，習近平會中發表的對台言論是針對性、悖離事實，且刻意對台美關係設限。政府堅定捍衛國家主權尊嚴與台灣民主繁榮，籲中共正視中華民國存在事實。圖／本報系資料照

大陸國家主席習近平於秘魯當地時間16日在利馬與美國總統拜登舉行會晤。針對台海議題，習近平稱台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容，若美方想要維護台海和平，要認清賴清德當局的台獨本性。陸委會17日對此重申，我方政府堅定捍衛國家主權尊嚴與台灣民主繁榮，呼籲中共正視中華民國存在的事實。

陸委會17日下午發出聲明稿強調，對中共領導人習近平在APEC期間的「拜習會」中，發表對台針對性、悖離事實，且刻意對台美關係設限的言論，我方政府兩岸政策穩健務實一貫，延續「四個堅持」，維繫印太地區繁榮發展，獲台灣主流民意及國際社會肯定；面對中共對台持續文攻武嚇，我方將站穩中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，堅定捍衛國家主權尊嚴，致力維護台海及區域和平穩定。

陸委會續指，賴清德總統於就職與國慶談話已闡明，台灣會與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界民主和平與繁榮。台灣作為國際社會負責任的一員，政府將持續推進與美方等理念相近國家的交流合作，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，以團結、民主的台灣為世界做出更多貢獻。

此外，陸委會表示，長期以來，北京當局在印太區域對台灣及各方施加軍事恫嚇、經濟脅迫等多元挑戰，衝擊區域安全穩定，企圖施壓我接受其政治主張，並改變以規則為基礎的國際秩序，已廣泛受到國際社會高度關注，這才是造成兩岸關係緊張與台海和平不穩定的主要關鍵。

陸委會呼籲，北京當局應務實面對兩岸客觀現狀事實、放棄脅迫性的主張作為，與台灣民選合法政府進行有意義的對話、化解分歧，並共同承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。

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