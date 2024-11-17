美國權力過渡期時「拜習會晤」 陸學者：中美將在不斷博弈中形成新均衡

大陸國家主席習近平於秘魯當地時間16日與美國總統拜登舉行會晤。對此，有大陸學者指出，此次拜習會，是要向下屆美國政府傳遞一個訊號，無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會改變。接下來的中美關係，就是要在不斷博弈的過程中，形成新的均衡。

據大陸中央電視台旗下新媒體《玉淵譚天》17日消息，此次習近平與拜登的會面，是雙方的第三次線下會晤。而三次線下溝通，都發生在兩位元首出席多邊組織高峰會期間。如今，美國進入權力過渡期，在這一個微妙時間節點，中美元首再會晤，大陸外交學院副院長高飛指，從大陸的角度來講，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，此次會晤表明大陸沒有放棄這種努力。

高飛續稱，同時，這也是「向下屆美國政府傳遞一個訊號，無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會改變」。另，從拜登角度來講，他曾說過。在未來10年時間裡，中國都會是美國最重要的戰路競爭對手，與此同時，拜登也清楚，中美關係不能失控。

北京大學中外人文交流研究基地執行長王棟則指出，不少外媒將這次會晤解讀為「象徵性會晤」，但他並不這樣認為。中美元首會晤，對於中美關係穩下來，推動中美關係重回正軌有著重要的戰略引領作用。對拜登政府而言，此次會晤需要盡可能地將中美元首共識進一步確認與落實，將中美關係作為政治資產傳遞下去。

另，復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，拜登政府執政的前兩年，中美關係基本處在一個緊張動盪的狀態，這和川普第一任期留下的政治遺產及拜登政府上合後實施的對華政策有關。在後兩年，拜登政府的對華政策有了些微調，冀增加雙方交往，提升中美關係穩定性，擴大中美合作領域。

吳心伯稱，整體來說。過去四年，中美關係還是處於大的轉型期。美國把中國視為主要的戰略競爭對手，在對華政策上進行全面調整，加大對華制裁與打壓。

至於接下來中美關係的態勢將怎麼走？王棟認為，美國要對中方進行戰略打壓、戰略競爭，中方一方面是堅決維護我們的主權、安全與發展利益，另方面，本著負責任的態度，希望把中美關係穩下來。當前，中美關係處於原有的均衡被打破，而新均衡正在形成的過程中，這個過程會很長，接下來中美關係，就是要在不斷博弈的過程中，形成這種新的均衡。

而高飛則說，「不論美國怎麼變，我們對中美關係的定位是一以貫之的。」經過四年的磨合與鬥爭，中美互動模式漸趨穩定。