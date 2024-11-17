習近平告訴拜登 想維護台海和平就要明確反對台獨

據央視新聞報導，當地時間16日下午，大陸國家主席習近平在秘魯利馬與美國總統拜登舉行會晤。習近平強調，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。

拜登則提出「六不」，美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。

拜登表示，美方將繼續奉行一個中國政策。美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

習近平指出，過去四年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。過去四年的經驗值得總結、啟示需要記取。他並七點：一是要有正確的戰略認知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰紅線、底線；五是要多搞對話和合作；六是要回應人民期待；七是要展現大國擔當。

習近平提到，美國剛舉行大選。但中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關系的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。中方願同美方繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，延續中美關係來之不易的企穩勢頭。

據央視新聞報導，拜登表示，美中關係作為世界上最重要的雙邊關係，不僅事關兩國人民，也事關世界的未來。確保美中競爭不演變為衝突，這是美中兩國政府對於兩國人民和世界肩負的責任。

報導稱，兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的七點共識：相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。