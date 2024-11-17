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習近平APEC見6國元首 提「一中原則」

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸國家主席習近平赴秘魯利馬出席亞太經濟合作（APEC）領袖會議期間，於當地時間十五日密集會見了泰國、新加坡、韓國、智利、紐西蘭、日本六國元首。據中方發布，除泰、日兩國外，其他四國元首均對習近平表示，堅定恪守或尊重「一中」；新加坡總理黃循財表示，反對台獨。日本首相石破茂則說，日方堅守一九七二年日中聯合聲明的立場不變。

同一天，大陸外交部長王毅還會見了加拿大外交部長趙美蘭，值前總統蔡英文擬訪問加拿大前夕，王毅也重點強調了台灣問題，稱「一個中國原則」不容挑戰，希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守「一個中國原則」。

據中方發布，趙美蘭回應說，加方堅持「一個中國政策」，致力於推動加中關係發展。願和中方保持高層交往，妥善處理分歧。

據大陸外交部，當地時間十五日，習近平分別和泰國總理貝東塔、新加坡總理黃循財、韓國總統尹錫悅、智利總統波里奇、紐西蘭總理盧克森、日本首相石破茂舉行雙邊會見。

石破茂是上任後首次與習近平舉行會見，據大陸外交部，習近平強調，希望日方正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題。

石破茂回應，在台灣問題上，日方堅守一九七二年日中聯合聲明的立場絲毫沒有改變。日方願本著正視歷史、面向未來的精神，和中方展開各層次坦誠對話，增進相互理解和互信。

據中方發布，雙方還同意，盡快將日本福島核汙染水（中方說法，或稱核處理水）排海問題所達成的共識轉化為行動。

尹錫悅則說，韓方尊重「一個中國的政策」不會改變。另據韓聯社，尹錫悅在會見中還提及北韓挑釁與俄朝的軍事合作。

外交部 日本 習近平

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