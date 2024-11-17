習近平 批保護主義開歷史倒車

大陸國家主席習近平當地時間十五日出席秘魯亞太經濟合作（APEC）峰會發表書面演講時表示，在今年經濟數據憂喜參半的背景下，大陸有充足信心實現全年經濟成長目標，持續發揮世界經濟成長最大引擎作用。

今年三月大陸召開全國「兩會」，發布年度政府工作報告，將今年（二○二四）經濟增長目標設定在百分之五左右。

不過，數月來多家國外機構均不看好大陸能達成這項目標，國際貨幣基金（IMF）十月底才在最新發布的世界經濟展望報告中，下調今年對大陸經濟成長率的預估值至百分之四點八，低於北京當局設定目標。IMF稱，問題在於大陸消費低迷與房地產危機未獲得解決。

大陸國家統計局自己也稱，今年上半年，大陸經濟成長率為百分之五，與全年設定目標持平，但是第二季單季成長率百分之四點七低於預期，第三季的表現也僅百分之四點六。

為達成今年百分之五的經濟成長目標，大陸自九月底推出多項新政，包括發行超長期特別國債，還推出一連串刺激房市新政。不過，華爾街日報報導仍指出，大陸經濟各項關鍵指標憂喜參半，例如，十月規模以上工業增加值年增百分之五點三不如預期等，代表復甦並不均衡。

習近平十五日在APEC工商領袖峰會發表「把握時代大勢 共促世界繁榮」的書面演講，仍強調大陸會實現全年經濟成長目標。習近平提及中共三中全會，對進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出系統部署等政策方針，表示「中國有充足信心實現今年經濟成長目標，持續發揮世界經濟成長最大引擎作用」，將推動高品質發展、堅定不移走綠色發展之路、建構更高水準開放型經濟新體制。

習近平還批評保護主義是在開歷史倒車，他說，亞太國家深度融入經濟全球化，成為利益共同體、命運共同體，經濟全球化雖然遭遇過逆風和回頭浪，但發展大勢從未改變，「以各種名義執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。」他強調亞太的成功源自致力維護區域和平穩定，始終堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，亞太地區要繼續做推動經濟全球化的火車頭，推動建構亞太命運共同體。

習近平這番發言顯然是針對即將上任的美國總統當選人川普將採行保護主義，準備對中國商品徵收高達百分之六十關稅而發。路透報導即指出，習近平在亞太經合組織上對保護主義的批評，預示著川普明年一月上任後，中國將如何尋求自己的定位。