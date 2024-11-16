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珠海衝撞案釀死傷 廣東省委：全面加強社會防控嚴防惡性案件

中央社／ 北京16日電
圖為14日，導致35人死亡的汽車惡性撞人事件事發地珠海市體育中心。圖／美聯社
圖為14日，導致35人死亡的汽車惡性撞人事件事發地珠海市體育中心。圖／美聯社

中共廣東省委常委會今天針對珠海衝撞事件召開擴大會議指出，要依中央部署要求全面加強社會面治安防控，並加大警力投放，強化對人員密集場所的巡邏防控，且要深化矛盾糾紛排查化解，嚴防發生惡性案件和個人極端案事件。

南方都市報報導，這項會議是由廣東省委書記黃坤明主持，會中聽取有關負責官員關於珠海衝撞事件處置工作進展，以及全省維護社會穩定、抓好安全生產的工作情況匯報。

根據報導，會議除強調深入學習貫徹中共總書記習近平對珠海衝撞事件的指示精神外，並指此案「給平安穩定大局造成嚴重影響」。因此要認真細緻抓好案件後續處置工作，並高質、高效推進案件偵辦，依法「嚴懲凶手，震懾犯罪、安定人心」。

會議指出，要舉一反三開展「風險源頭」治理，按照中央有關專項治理部署要求，全面加強社會面治安防控，有力推進「拉網式排查」打擊整治行動，加大警力投放，發動群防群治力量，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，提高「見警率、管事率、震懾力」，及時消除各類突出治安隱患，堅決打擊各類違法犯罪。

同時要深化矛盾糾紛排查化解，構建從排查、發現到化解的工作閉環，推動矛盾糾紛實質性化解，嚴防發生惡性案件和個人極端案事件；強化公共場所安全管理，堅持人防、物防、技防相結合，落實「人車分流」和「硬質隔離」，全面升級安全基礎設施配置，進一步築牢公共安全屏障。

會議強調，廣東全省各級黨委、政府要確實扛起「促一方發展、保一方平安」的「政治責任」，始終堅持以「高標準、嚴要求」抓好「防風險、保安全、護穩定」工作，層層壓實責任，緊盯關鍵部位、重點環節，堅決築牢「維護平安穩定大局」的堅固防線。

廣東 習近平

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