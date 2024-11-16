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香港與秘魯簽自貿協定　智利後第二個拉丁美洲國家

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
香港與秘魯簽訂了自由貿易協定。圖為香港維多利亞港。（中通社）
香港與秘魯簽訂了自由貿易協定。圖為香港維多利亞港。（中通社）

大陸國家主席習近平赴秘魯出席APEC峰會、強化中秘兩國合作之際，據香港政府新聞處，當地時間15日，香港與秘魯在秘魯首都利馬簽訂了自由貿易協定，這是與香港簽定自貿協定的第21個經濟體，也是繼智利之後第二個拉丁美洲國家。

據香港政府新聞處，當地時間15日，在香港特區行政長官李家超和秘魯總統博魯阿爾特見證下，香港商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿旅遊部部長萊昂簽訂自貿協定。

李家超表示，這份自貿協定是本屆港府簽訂的首份自貿協定，對香港和秘魯而言都具有戰略價值，將促進兩地貿易和投資。深信雙方將進一步促進雙向投資流動，並推動彼此經濟發展。

丘應樺表示，作為香港與拉丁美洲經濟體簽訂的第二份自貿協定，相信這份自貿協定將和於2012年簽署的香港與智利自由貿易協定產生協同效應。

公開資訊顯示，2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，雙方貿易總額達52億港元。兩地貨物及服務貿易年均成長率分別達到4%(2019至2023年)及16.3%(2018至2022年)。

目前，香港已簽訂了9個自貿協定，涉及全球21個經濟體。

秘魯 自貿協定 香港

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