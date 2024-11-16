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習近平藉APEC會多國領導人 星、紐、智利都表明恪守一中原則或政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸國家主席習近平當地時間15日的非正式會議期間分別會見多國領導人。（圖／取自大陸外交部官網）
2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸國家主席習近平當地時間15日的非正式會議期間分別會見多國領導人。（圖／取自大陸外交部官網）

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，根據大陸外交部官網發布消息，大陸國家主席習近平當地時間15日的非正式會議期間分別會見紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、智利總統博里奇（Gabriel Boric）、新加坡總理黃循財和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）等人。其中，黃循財在會面時表示，新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。盧克森與博里奇也都分別表示恪守一中政策或一中原則。

習近平在與盧克森會面時表示，中國大陸和紐西蘭在10年前決定建立中新全面戰略夥伴關係，過去10年來中紐關係保持穩定發展勢頭，有力增進兩國人民福祉。中新兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，應該把彼此視為機遇和夥伴，而不是挑戰或威脅；應該冷靜務實地管控分歧，而不是讓分歧定義兩國關係。

盧克森回應，紐方致力於深化紐中全面戰略夥伴關係，堅定恪守一個中國政策，願同中方保持高層交往，全面深化經貿、綠色發展、應對氣候變化等各領域交流合作，期待同中方加強在亞太經合組織等多邊機制內的溝通協作，共同維護區域貿易的自由和開放。

習近平在與博里奇會面時表示，半個多世紀以來，智中始終堅定支持彼此核心利益和重大關切，雙方要加強各領域、各層級交往交流，歡迎更多智利優質產品出口到中國大陸，支持更多中國大陸企業赴智利投資興業，希望智方為中國大陸企業提供透明、開放、非歧視的營商環境。

博里奇表示，智中兩國關係良好，經貿合作成果豐碩。智方堅定恪守一個中國原則，願同中方深化文化、教育等各領域交流合作。智方願為中國企業提供良好營商環境。期待在亞太經合組織等多邊框架內同中方密切溝通，共同反對保護主義，維護全球自由貿易和產供鏈安全暢通。支持中國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）。

習近平會見黃循財時指出，新加坡參與中國大陸改革開放進程起步早、領域廣、成果實。歡迎新方把握中國大陸發展新機遇，繼續建設好蘇州工業園區、天津生態城、重慶示範性互聯互通和廣州知識城等合作項目，進一步打造數字經濟、綠色發展、人工智能領域合作新增長點。

黃循財回應，新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。新方始終對中國大陸經濟發展前景充滿信心，期待繼續深入參與中國現代化進程。新方願同中方密切在東盟、亞太經合組織等多邊領域協作，反對保護主義，促進貿易投資便利化自由化。

習近平會見貝東塔時指出，明年中泰將迎來中泰建交50週年，雙方要加快中泰鐵路建設，拓展新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作，加強文化、教育、青年等人文領域交流合作，辦好佛牙舍利赴泰供奉等活動。

貝東塔表示，中國大陸是泰國的好夥伴，期待以慶祝明年泰中建交50週年暨「泰中友誼金色50年」為契機，同中方加強高層往來，共同繪就泰中關係更加美好的下一個50年。泰方希望學習借鑒中方成功發展經驗，持續推進泰中鐵路等共建「一帶一路」合作，密切人文交流。

大陸國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見泰國總理貝東塔。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見泰國總理貝東塔。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（圖／取自大陸外交部官網）

經濟發展 習近平

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