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重伸台灣問題攸關中國主權 王毅見加外長：盼加方恪守一中原則

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年11月15日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。圖／大陸外交部網站
當地時間2024年11月15日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。圖／大陸外交部網站

據大陸外交部網站消息，秘魯當地時間2024年11月15日，大陸外交部長王毅在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。王毅強調，台灣問題攸關中國主權和領土完整，一個中國原則是國際社會的普遍共識和二戰後國際秩序的重要組成部分，不容挑戰。希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。趙美蘭也回應說，加方堅持一個中國政策。

王毅並指出，加方對中國電動車加徵高額關稅，違反自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展。加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。

王毅對趙美蘭說，你不久前來華訪問，我們就改善發展中加關係深入交換意見，取得新的進展，釋放了積極信號，這符合兩國人民的利益。同時，中加關係發展仍不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧，維持持續改善的勢頭。

王毅表示，中加兩國政治體制不同，這是各自人民所做的選擇，根植於彼此歷史文化，雙方應堅持相互尊重，尋求互利共贏。中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突。希望加方同中方相向而行，客觀理性看待中國發展，多做有利於雙邊關係發展、有利於增進人民了解信任的事情，讓兩國之間多一些合作，少一些分歧。

趙美蘭表示，感謝中方接待她訪華，這次訪問邁出了積極的一步，有助於推動兩國關係重回正軌，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進了兩國人民福祉。加方堅持一個中國政策，致力於推動加中關係發展。願同中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合組織等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。

當地時間2024年11月15日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。圖／大陸外交部網站
當地時間2024年11月15日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。圖／大陸外交部網站

加拿大 王毅

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