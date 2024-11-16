大進滿88號漁船遭陸扣留獲釋 15日晚抵澎湖

周五（15日），中國科學家在國際學術期刊《自然》與《科學》上同時發表了關於嫦娥六號採回的月球背面樣品做出的首批兩項獨立研究成果，這是該項目自2024年返航以來的首次重大進展。這兩項研究揭示，月球背面約28億年前仍存在活躍的岩漿活動，為人們了解月球演化提供了關鍵科學證據。

2024-11-15 22:12