大進滿88號漁船遭陸扣留獲釋 15日晚抵澎湖

中央社／ 高雄16日電

越界作業被扣逾4個月的澎湖「大進滿88號」漁船及洪姓船長繳清罰款後獲釋。由於漁船長時間未運轉，海巡派遣巡防艇前往接應確保安全，並在昨天晚間11時50分返抵澎湖。

海巡署金馬澎分署指出，大進滿88號7月2日在金門海域靠近中國作業，遭中國海警船以違反「伏季休漁規定」帶往福建省泉州市圍頭港留置，迄今已逾4個月。幸昨天完成裁罰程序後，下午2時許駛出中國泉州市圍頭港，並由友船「大進滿8號」在港區外會合，共同返回澎湖。

海巡署表示，由於大進滿88號遭扣留逾4個月，主、輔機長時間未運轉，可能有安全顧慮，加上颱風天兔侵襲，海峽海象轉趨惡劣，為確保安全返回澎湖，金馬澎分署第13巡防區特派遣巡防艇前往接應。

巡防艇昨天晚間與大進滿88號漁船會合，戒護其平安返回澎湖竹灣漁港，幸於晚間11時50分順利進港，後續也派遣岸際人力協助安全檢查，提供必要協助。

海巡署 澎湖

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