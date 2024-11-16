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影／澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖大進滿88號漁船遭扣押136天，今天凌晨在海巡署巡防艇戒護下返回澎湖。記者林保光／翻攝
澎湖大進滿88號漁船遭扣押136天，今天凌晨在海巡署巡防艇戒護下返回澎湖。記者林保光／翻攝

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月在金門海域遭中共海警扣押人船，昨天漁船和洪姓船長獲釋，經中共海警帶至海峽中線，由海巡署調派巡防艇戒護，今天凌晨返回澎湖西嶼竹灣漁港，讓大進滿88號遭押136天事件順利落幕。

大進滿88號今年7月2日在金門海域靠近大陸地區作業，遭中共海警以違反「伏季休漁」規定強登檢後，帶往福建省泉州市圍頭港留置，迄今逾4個多月。

這4個多月，前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁父子等人及大陸有力人士周旋奔走，8月13日，大進滿88號台籍丁姓船員及3名印尼籍漁工先獲釋，洪姓船長及漁船扣留至昨天（15日）下午2時，由陳雙全等人協請友人，代繳人民幣21萬餘元罰款，大進滿87號在修復電力後，終於由圍頭港出海航向回家的航程。

由於正值天兔颱風來襲，海峽海象轉趨惡劣，海巡署金馬澎分署第13巡防區為確保大進滿88號安全返回澎湖，特派編號「10087」等2艘巡防艇，海上接應大進滿88號返澎。

昨晚8時許，海巡署巡防艇在距離澎湖小門西北方22海里處，與大進滿88號會合，一路戒護，直到昨天深夜11時許，大進滿88號的友船「大進滿8號」在港外會合，到今天凌晨零時，一起航進澎湖西嶼竹灣漁港。

中共 海巡署 澎湖縣

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