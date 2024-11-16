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遭扣136天 大進滿船長獲釋

聯合報／ 記者蔡家蓁廖士鋒／連線報導
前立委林炳坤（左）與澎湖縣議長陳毓仁，對於事情落幕比讚。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤（左）與澎湖縣議長陳毓仁，對於事情落幕比讚。記者蔡家蓁／攝影

前立委林炳坤等人赴中國大陸泉州，協調釋放遭陸方扣押的澎湖籍漁船大進滿八十八號，昨日已繳付罰金，預定今天上午十時就能返航回到澎湖。相關人士感嘆漁民無辜，以兩岸現在的氛圍，希望還是要有對話溝通窗口，否則受害者都是百姓。

大進滿八八號七月二日在大陸休漁期間，被控闖入福建泉州晉江海域內作業，遭中國海警船押回大陸。經一三六天的漫長過程與斡旋，昨天船長終於獲釋。

林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁父子前天赴大陸做最後協調，昨天考量天兔颱風來襲，先透過小三通回金門。他們說，已和遭扣押的洪姓船長碰面，很高興圓滿處理此事，等大陸完備相關手續，人船就會釋放。

陳雙全說，事件總算圓滿解決，澎湖漁船已在中線等候接駁，未來會再赴大陸溝通，希望釐清兩岸漁業作業區域在哪，漁民才不會誤闖。陳毓仁則感謝國台辦協助。他說，十月去北京談的都有落實，陸方釋放洪姓船長，做完筆錄後就會獲釋；至於開放陸客到澎湖，目前尚無結果。

未來若遇到類似情況該如何處理？陳毓仁說，這部分沒談到，但這是國對國的問題，希望陸委會出面，恢復兩岸關係最好時的傳統漁場，對漁民才有保障。

國台辦發言人陳斌華昨晚以答記者問說，大進滿八十八號違反大陸漁業法等相關法規，在禁漁區、禁漁期內違規作業，大陸海警依法開展執法行動，有關部門依法依規予以處置。

溝通 漁民 澎湖縣

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