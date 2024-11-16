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香江風情／人口高密度 香港卻缺人

聯合報／ 香港特派員李春

香港是全球人口密度最高的都市，陸地平均人口密度每平方公里近七千人，其中旺角是全球人口最密集地區，每平方公里達十三萬多人。但香港居然嚴重「缺人」。

說香港嚴重缺人的是港府。港府新發表二○二三年人力推算報告，推算至二○二八年香港需三七五萬人力，估計屆時整體欠缺十八萬勞動力，又以熟練技術人員面臨最大壓力，最缺的包括機電設施維修技工以及建造業工人。

乍聽之下會直接想到是港府為輸入外勞找根據、造輿論。港府勞工及福利局長孫玉菡稱，考慮輸入年輕外勞「無可避免」。香港商界立即說同意，有商會還要求簡化輸入外勞，當然香港勞工界不高興，代表勞工的立法會議員說，外勞已衝擊部分行業的本地勞工就業。

不管是否想輸入外勞，香港缺人看來是真的，而學者的回應則說明了香港面臨兩大人口問題，一是人口老化，一是移民潮持續。孫玉菡說，香港勞動力最大的挑戰是人口老化，去年六十五歲及以上人口約占總人口二成三，並有五十萬在職人士達六十歲，二○二八年將陸續退休，估計屆時六十五歲及以上人口會較去年增加卅八萬，勞動力下降無可避免。

至於是否受移民潮影響，孫玉菡辯稱勞動人口在新冠疫情期間確現跌勢，但不能單一歸咎於移民潮，又說香港很自由，離開香港有種種原因，可能是短期離開，強調勞動人口在「有入有出」下仍呈現淨增長，尤其是年輕人口。

第三個疑問就是過去數年間香港確實受移民潮衝擊，走的人至少十幾廿萬。同時港府又全力開閘放人，創設多層吸引人才的計畫，還有人說實際數字是來的人比走的人多。那又怎麼會大缺人呢？

一種解釋是供不對求，因為貨不對辦。例如護士人手短缺，又從廣東引進一批，但因其不習慣看香港醫師的英文醫囑和處方，不少人又回去。還有香港缺少小巴司機，也從廣東引進，結果通過港府考試者不多，通過的在香港民間反映不良。

港大教授葉兆輝指出，港府人力政策有時自相矛盾，一邊出錢鼓勵本地青年往大灣區發展，另一邊卻輸入外來人才。輸入外勞的最大原則是不會削弱本地工人福祉，但實際上就是有受影響。港府須要很小心去做。

移民 香港

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