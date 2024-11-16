聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會點頭 陸7校師生團將來台

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

前總統馬英九日前邀大陸師生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天說，已正式接到政府相關單位通知，同意邀清大等七所大陸師生訪台團，盼讓兩岸避免走向衝突。

蕭旭岑表示，感謝陸委會、教育部與內政部移民署相關單位協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。

蕭旭岑提到，尤其感謝國民黨立委賴士葆出面協調政府部門，促成陸生團順利成行。過程中陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成均表達全力支持之意，並指示官員從旁協助申請事宜，他敬表感謝。

蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計廿七日抵台、十二月五日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。

蕭旭岑還說，在兩岸氣氛低迷之際，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九期盼此一陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。

蕭旭岑 陸生 馬英九

延伸閱讀

傳馬英九將出席薄瓜瓜婚宴 馬辦否認：未收到邀請

馬龍要來了！ 陸委會同意馬英九基金會陸生團來台

蕭旭岑嘆馬英九邀陸生「黨中央靜默」 朱立倫回應了

施俊吉遭撤換 蕭旭岑：衝擊民進黨派系文化

相關新聞

遭扣136天 大進滿船長獲釋

前立委林炳坤等人赴中國大陸泉州，協調釋放遭陸方扣押的澎湖籍漁船大進滿八十八號，昨日已繳付罰金，預定今天上午十時就能返航回...

陸委會點頭 陸7校師生團將來台

前總統馬英九日前邀大陸師生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天說，已正式接...

香江風情／人口高密度 香港卻缺人

香港是全球人口密度最高的都市，陸地平均人口密度每平方公里近七千人，其中旺角是全球人口最密集地區，每平方公里達十三萬多人。...

影／澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月在金門海域遭中共海警扣押人船，昨天漁船和洪姓船長獲釋，經中共海警帶至海峽中線，由海巡署...

嫦娥六號月壤樣本首批研究成果出爐：月背岩漿活動42億年前就存在

周五（15日），中國科學家在國際學術期刊《自然》與《科學》上同時發表了關於嫦娥六號採回的月球背面樣品做出的首批兩項獨立研究成果，這是該項目自2024年返航以來的首次重大進展。這兩項研究揭示，月球背面約28億年前仍存在活躍的岩漿活動，為人們了解月球演化提供了關鍵科學證據。

傳賴清德總統出訪將過境 北京籲美國「不允許賴清德過境」

對外媒報導賴總統近日將出訪友邦，並過境美國關島或者夏威夷，大陸外交部發言人林劍15日指出，「一貫堅決反對美方安排這種過境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。