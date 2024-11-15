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習近平：中國願將秘魯錢凱港打造成「陸海新通道」

中央社／ 北京15日電
中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

新華社報導，中國國家主席習近平當地時間14日下午會見秘魯總統博魯阿爾特時說，中方願與秘方一同打造以錢凱港為起點的「中拉陸海新通道」，探索構建從秘魯到拉丁美洲其他國家的互聯互通格局。

根據報導，博魯阿爾特（Dina Boluarte）則說，錢凱（Chancay）港的開港實現「從錢凱到上海」，將成為拉丁美洲和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟成長的重要引擎。

習近平前往秘魯首都利馬參加亞太經濟合作會議（APEC）年會，並對秘魯進行國是訪問，期間並與博魯阿爾特一同視訊出席錢凱港開港儀式。兩人還在利馬舉行會談，分別作上述表示。

報導指出，習近平說，中國企業克服困難，如期完成錢凱港一期工程，充分表明中方與秘方開展長期戰略合作的決心。中方願與秘方一道，充分發揮錢凱港區位優勢，打造以錢凱港為起點的「中拉（拉丁美洲）陸海新通道」，探索構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。

習近平提到，中方支持蘇州市與錢凱市建立友城關係（姐妹市），並願結合秘方發展需求，就近設立「魯班工坊」、「中文工坊」，開展職業教育合作，為秘方提供本土化人才和智力技術支撐。

他說，雙方要加強治國理政經驗交流，增進戰略互信，堅定相互支持彼此核心利益和重大關切，加強「反腐敗」、打擊非法捕撈等領域合作。中方願增加面向秘魯的獎學金名額。希望兩國青少年「相知相親」，將中秘友好世代傳承下去。

根據報導，博魯阿爾特說，中國長期是秘魯最重要貿易伙伴，特別是雙方開展共建「一帶一路」合作以來，各領域合作取得「豐碩成果」，充分展現了兩國對於追求互利合作和共同發展的堅定承諾。

博魯阿爾特提到，特別是錢凱港的開港，實現了「從錢凱到上海」，成為拉丁美洲和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟成長的重要引擎，將有力促進秘魯和拉丁美洲其他國家與中國乃至亞洲之間「更加高效便捷的聯通和貿易」，助力兩國和地區國家可持續發展。

她說，秘方歡迎中國企業來秘魯投資興業，參與基礎設施、資源能源、交通等重要領域合作項目。

報導指出，兩人會談後共同見證簽署中國政府與秘魯政府「關於共建『一帶一路』的合作規劃」、中國政府和秘魯政府「自由貿易協定升級議定書」，並見證交換經貿、產業投資、工業園區、教育、綠色發展等領域多項雙邊合作文件，並發表兩國「關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明」。

秘魯 習近平

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