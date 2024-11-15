大陸國防部：正告民進黨當局 買什麼武器都不堪一擊

川普當選美國新任總統後，傳出台灣將增加對美軍購，而大陸國防部則強調，正告民進黨當局，「買什麼武器都不堪一擊」，也再度敦促美國，「立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑」。

大陸國防部發言人張曉剛15日下午就近期軍事相關議題發布消息，針對台灣考慮向美國進行大規模軍事採購、以及接裝「海馬斯」火箭炮的消息，他指出，大陸敦促美方立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。

張曉剛表示，民進黨當局出賣台灣利益「結美國主子歡心」，妄想「倚外謀獨」，只會將台灣推向兵凶戰危。「我們正告民進黨當局，買什麼武器都不堪一擊，必將自取滅亡」。他表示共軍將「全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎『台獨』分裂圖謀和外部勢力干涉」。

而針對美方指控共軍研發多種太空武器，張曉剛回應指，美方藉口所謂的「中國太空威脅」部署反衛星武器，「完全是顛倒黑白、賊喊捉賊」。他表示美國將太空界定為「作戰疆域」，持續擴張太空軍力，組建太空軍事同盟，推進太空戰場化，嚴重威脅各國在太空的共同安全和發展權益。「事實一再證明，美國是太空安全的最大威脅、太空軍備競賽的最大推手」。

張曉剛說，大陸始終堅持和平利用太空，反對太空武器化和太空軍備競賽，推動在太空領域構建人類命運共同體。

今年是共軍空軍成立75周年，張曉剛表示，空軍逐步發展成為一支多兵種組成的戰略性軍種，向著「空天領域最前沿」堅定邁進，空軍「堅決聽黨指揮，深化練兵備戰，加快轉型步伐，加速推進新型作戰力量建設，努力錘煉空天戰略打擊能力、戰略預警能力、空天防禦能力、戰略投送能力」，向著實現建軍一百年奮鬥目標加力奮飛。

此外，針對菲律賓訂定新法律，觸及南海主權爭議，張曉剛要求菲方回到對話協商的正確軌道，並強調共軍「堅決維護領土主權和海洋權益，採取有力措施反制侵權挑釁，堅定維護南海地區和平穩定」。

張曉剛並宣布，11月下旬共軍和新加坡軍隊將於河南舉行「合作-2024」陸軍聯合訓練，以城區聯合反恐行動為課題，旨在深化兩軍務實合作、提升聯合反恐行動能力。