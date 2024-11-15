收受巨額財物 中國前農業農村部長唐仁健遭雙開

中共中央紀委國家監委網站今天通報，中國前農業農村部黨組書記、部長唐仁健因為嚴重違紀違法，遭到開除黨職、公職的「雙開」處分。通報中提到，唐仁健非法收受巨額財物，在「脫貧攻堅」中搞盲目決策。

唐仁健5月18日在任內被查，是繼前外交部長秦剛、前國防部長李尚福之後，中國本屆政府第3名任內落馬的部長。

中共中紀委國家監委網站15日通報，經查，唐仁健喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央「三農」工作決策部署不力；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受宴請和旅遊安排；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為親屬經營活動提供幫助，默許身邊工作人員利用其職權謀取私利。

通報並提到，唐仁健在「脫貧攻堅」中搞盲目決策，違規干預和插手司法活動；家風不正、道德敗壞；貪欲膨脹，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並「非法收受巨額財物」。

通報說，唐仁健嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中共中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，唐仁健被開除黨籍、公職，終止其中共20大代表資格，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。