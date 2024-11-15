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香港第3季經濟成長1.8% 預測全年2.5%

中央社／ 香港15日電

香港當局今天公布，第3季本地生產總值（GDP）較去年同期成長1.8%，首3季成長2.6%；港府修定全年經濟成長預測為2.5%，是之前預測的最低數值。

政府經濟顧問梁永勝在記者會上說，第3季經濟成長步伐有所減緩，但仍在擴張中；第3季GDP增加1.8%，低於上季的3.2%，首3季合計成長2.6%。

他說，考慮到今年首3季的實際數字以及全球和本地最新發展，政府把今年全年香港的GDP成長預測由多個月前預測的2.5%至3.5%之間，修訂為2.5%。

他表示，最近全球環境變得更具挑戰，包括全球經濟不明朗因素增加、貿易摩擦升溫，這都會影響香港的貨物出口表現。儘管如此，他預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力。

記者會 香港

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