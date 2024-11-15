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羅文嘉爆料：有台灣年輕人在天安門比V被留置3天

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
北京天安門城樓上，有「中華人民共和國萬歲」的字樣，近年有些年輕人刻意到當地打卡拍照，用V的手勢進行遮擋，引發討論。歐新社
北京天安門城樓上，有「中華人民共和國萬歲」的字樣，近年有些年輕人刻意到當地打卡拍照，用V的手勢進行遮擋，引發討論。歐新社

就國人赴陸風險，海基會秘書長羅文嘉15日爆料，近日有台灣年輕人，到中國大陸的北京旅行，於天安門廣場照相的時候「比了一個V」，最後被當地公安帶走，留置了三天，所幸已平安返台，呼籲國人若非必要，應避免進入一個極端不穩定，充滿風險的集權國家。

羅文嘉15日主持海基會背景說明會，在被問到如何看待近日大陸鄭州大學生夜騎開封事件發酵，官方出面喊卡，他說，中國是很大的社會、很大的國家，跟台灣不一樣，當有年輕人發起任何活動，只要有一部份人參加，就會很壯觀。

但羅文嘉接著話鋒一轉，表示他突然聯想到，年輕人往往有許多創意，對社會有很多看法，並用他們自己的方式去表達，例如「夜騎開封」，中國政府因為高度的緊張，採取強權控制，這是在民主國家不會發生的事，所以「這個問題提醒了我」，應該趁機提醒台灣的年輕朋友。

羅文嘉說，最近收到一個案例，有台灣年輕人到北京旅行，在天安門廣場拍照的時候，「比了一個V」，最後被當地公安帶走，留置了三天，這可能與之前很多年輕人，會刻意到天安門去比V，遮擋「中華人民共和國萬歲」中的幾個字，變成「中華民國萬歲」有關。

羅文嘉繼續舉例，本月還有國人到新疆旅遊，想用無人機拍攝當地風光，也被公安留置，所以我們覺得很正常的生活，在中國未必被允許。因此，他提醒年輕人在中國言行要非常謹慎，國人除非真的有必要，應避免進入一個極端不穩定，充滿風險的集權國家。

值得注意的是，今年雙十期間，才有一名台灣網紅貼出在北京天安門 比V的照片引發關注，羅文嘉澄清，並不是那位網紅，而是近日新的案例，所幸已平安回台。

天安門 年輕人 羅文嘉

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