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大進滿88號漁船遭中國扣留逾4月 繳完罰款獲釋

中央社／ 澎湖縣15日電

遭中國扣留逾4個月的澎湖「大進滿88號」漁船與洪姓船長，今天在繳清人民幣21萬餘元罰款後，人船終獲得釋放，友船「大進滿8號」前往接船一併返航，預計16日上午駛返。

疑因越界拖捕作業被扣的澎湖籍「大進滿88號」漁船，在前後任的澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全等人8月13日與福建省台辦三通處長李忠惠等人見面達成共識，澎湖縣議會議長陳毓仁10月24日率訪問團在北京與中國大陸國台辦主任宋濤會面時，獲得正面回應。

陳雙全等一行昨天聯袂再赴泉州作最後協商洽談，今天一早探視洪姓船長後，協請友人代為繳交人民幣21萬餘元罰款（其中人員10萬、漁船11萬餘元）後，先行搭乘小三通自金門返台，準備迎接「大進滿88號」漁船歸來。

被扣4個多月的「大進滿88號」漁船，由於這段期間未曾開動，船隻已無電力，無法啟動，海警單位連夜僱請專人檢修充電。洪姓船長在完成身分查驗後，人船則在下午2時許，送至海峽中線，澎湖友船「大進滿8號」漁船早已在此等待，並將原有的4名船員送至「大進滿88號」漁船後，在一旁戒護下駛往澎湖竹灣漁港，預計16日上午抵達，讓整起人船被扣事件告一段落。

人民幣 澎湖縣 罰款

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