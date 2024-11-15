與秘魯總統會談 習近平：中秘都反對保護主義

大陸國家主席習近平於當地時間14日下午，在利瑪和秘魯總統博魯阿爾特舉行會談，簽署兩國自由貿易協定升級議定書。習近平說，雙方要總結經驗，推動兩國務實合作提質升級，使中秘全面戰略夥伴關係不斷邁向新台階，中秘都主張多邊主義，反對保護主義，願同秘方為促進中拉關係發展做出積極貢獻。

據央視新聞，習近平於當地時間14日下午，搭乘專機抵達秘魯首都利馬，出席博魯阿爾特的歡迎儀式，和她舉行會談，當晚，兩人還共同視訊出席錢凱港開港儀式，出席歡迎宴會。

習近平說，這是我第三次訪問秘魯，也是一年時間裡第三次與總統女士（博魯阿爾特）會面，雙方要總結經驗，推動兩國務實合作提質升級，使中秘全面戰略夥伴關係不斷邁向新台階，更好造福兩國人民。

習近平指出，雙方要加強貿易和投資「雙輪驅動」，推動傳統產業和新興產業「兩翼齊飛」，促進產業鍊和供應鏈「兩鏈融通」，中方願願持續擴大進口秘魯特色優質農產品，鼓勵有實力的中國企業赴秘魯投資興業，統籌推動傳統領域和新興領域合作，鼓勵中國企業參與秘魯基礎設施建設「硬聯通」，推動智慧海關「軟聯通」。

習近平提到，中國企業如期完成錢凱港計畫第一期工程，願一道發揮錢凱港區位優勢，打造以錢凱港為起點的中拉陸海新通道，探索建構從沿海到內陸、從秘魯到拉丁美洲其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。同時，支持蘇州和錢凱市建立友城關係，拓展各領域合作等。

習近平還說，雙方要加強治國理政經驗交流，增進戰略互信，堅定相互支持彼此核心利益和重大關切，加強反腐敗、打擊非法捕撈等領域合作，加強文化政策對接，中方願加面向秘魯的獎學金名額。

習近平指出，維護區域穩定繁榮，符合亞太大家庭和全球南方共同利益。中秘都主張多邊主義，反對保護主義。中方全力支持秘魯東道主工作（指APEC），也願和秘方繼續加強在中拉論壇框架下溝通協作。

據中方發布，博魯阿爾特說，錢凱港開港，將有力促進秘魯和拉美地區其他國家以及和中國乃至亞洲之間更有效率、便利的聯通和貿易。她也說，秘方堅定恪守「一個中國原則」，堅持多邊主義，期待和中方加強在亞太經合組織等框架內溝通配合。

據中方發布，會談後，雙方共同見證簽署關於共建「一帶一路」的合作規劃，和兩國自由貿易協定升級議定書，交換經貿、產業投資、工業區、教育、綠色發展等領域多項雙邊合作文件，發表兩國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。