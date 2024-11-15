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伯恩斯：美中是戰略競爭對手 將保持激烈競爭

中央社／ 香港15日電
美駐陸大使伯恩斯。美聯社
美駐陸大使伯恩斯。美聯社

美國駐中國大使伯恩斯今天在一項中美論壇上表示，美國和中國是戰略競爭對手，預計兩國關係在未來多年內保持激烈競爭。

這項論壇今天在香港舉行，伯恩斯（NicholasBurns）透過視訊發表講話時，作了以上表示。

根據商業電台報導，伯恩斯並說，中美之間有許多重大分歧，但美國不尋求與中國脫鉤，希望健康、公平的雙向貿易投資能夠繼續。

在中美貿易方面，伯恩斯對中國作出一些批評。他說，北京正試圖通過投資更多的製造能力來恢復經濟增長，過程中主要倚賴貿易夥伴吸收大量低價出口，這損害了美國工人和企業，總統拜登因此提高對中國電動汽車、鋰電池和其他技術的關稅。

他強調，美國將確保技術、資本和專業知識不被用來破壞美國的國家安全，又批評中國仍然歧視美國企業和投資者。

據報導，他也擔憂中國的反間諜法、修訂的國家機密法和其他措施，將企業盡職調查和共享常規經濟數據刑事化，增加了企業風險並削弱對中國的投資。

伯恩斯表示，會繼續推動其核心利益和價值觀，制裁向俄羅斯提供軍民雙用途技術的中國公司，又希望推進美國對新疆、西藏以及香港人權和自由的承諾。

伯恩斯 美國

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