快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平將與尹錫悅會談 韓媒：就半島局勢交換意見　

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
據韓聯社，南韓總統尹錫悅將與大陸國家主席習近平在APEC峰會期間見面。圖為尹錫悅與習近平（右）在2022年時的會面。歐新社
據韓聯社，南韓總統尹錫悅將與大陸國家主席習近平在APEC峰會期間見面。圖為尹錫悅與習近平（右）在2022年時的會面。歐新社

大陸國家主席習近平、美國總統拜登等各國元首已陸續抵達秘魯，出席亞太經濟合作（APEC）領袖會議，據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅將於15日借出席APEC峰會之機，和習近平舉行首腦會談，預計雙方還將就韓半島等地區局勢深入交換意見。

據韓聯社，上述訊息是由南韓國家安保室第一次長金泰孝14日，於當地媒體中心發佈。

金泰孝表示，韓中領導人將就加強雙邊經濟合作、人文交流等方案進行討論，預計雙方屆時還將就韓半島等地區局勢深入交換意見。

在此之前，日媒共同社也已報導，日本首相石破茂已於14日從日本出發赴秘魯出席APEC峰會，在秘魯首都利馬期間，將與習近平、拜登等主要國家首腦會談，致力於構建關係。接著，石破茂還將繼續出席在巴西里約熱內盧召開的二十國集團（G20）峰會。

另綜合法新社、路透社報導，拜登已抵達秘魯出席APEC峰會，屆時將會見習近平，和與日本、南韓、巴西領袖在秘魯舉行私人會議，另與G20主要經濟體在巴西舉行私人會議，這是他任內最後幾場正式外交活動之一。

美國官員表示，拜登在6天參加會議的過程中，可能會觸及貿易、安全和全球聯盟等議題，但預計不會達成任何新的重大協議。

在此之下，雖中方尚未發布正式消息，但習近平此行已預計至少與美、日、韓等國家領導人見面。另據韓媒引述外交消息稱，中國大陸常駐聯合國副代表、特命全權大使戴兵已被提名為新任駐韓大使，延續司局級人士出任慣例，但由於他曾任中方高度重視的非洲司司長等職，顯示其份量更重。

拜登 秘魯 習近平

延伸閱讀

拜登抵秘魯出席APEC峰會 任內最後一次會晤習近平

秘魯中資港口啟用 美國提醒拉美警惕中國投資

習近平與秘總統會談：以錢凱港為起點打造中拉陸海新通道

習近平抵秘魯：這次訪問將出席錢凱港開港 引領中秘關係再上新台階

相關新聞

影／交涉4個月…大進滿88號今獲釋！協調功臣呼籲兩岸應有對話窗口

赴大陸泉州協調澎湖籍漁船大進滿88號釋放的前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁父子今天中午搭乘小...

習近平將與尹錫悅會談 韓媒：就半島局勢交換意見　

大陸國家主席習近平、美國總統拜登等各國元首已陸續抵達秘魯，出席亞太經濟合作（APEC）領袖會議，據韓聯社報導，南韓總統尹...

陸國安部宣示南海主權 稱黃岩島「領海基線也是底線」

菲律賓推出海洋區域法、群島海道法後，中國大陸持續用各種方式強化對南海尤其黃岩島的主權聲索。大陸國家安全部14日在官方微信...

中國海警局：經中方允許 菲律賓1民船對仁愛礁坐灘軍艦運送物資

據中國海警局網站，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，11月14日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運...

珠海事件疑涉司法判決 廣東下令盯緊人群密集處

中國廣東珠海衝撞事件震動中共高層，廣東省為此成立由常務副省長領導的工作組展開治安防控，盯緊人員密集場所。而珠海市昨天更二...

謝鋒：中美衝突對抗代價誰都不可承受

中國駐美國大使謝鋒今天表示，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，兩國關係穩定、可持續發展符合兩國的共同利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。