習近平將與尹錫悅會談 韓媒：就半島局勢交換意見　

大陸國家主席習近平、美國總統拜登等各國元首已陸續抵達秘魯，出席亞太經濟合作（APEC）領袖會議，據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅將於15日借出席APEC峰會之機，和習近平舉行首腦會談，預計雙方還將就韓半島等地區局勢深入交換意見。

據韓聯社，上述訊息是由南韓國家安保室第一次長金泰孝14日，於當地媒體中心發佈。

金泰孝表示，韓中領導人將就加強雙邊經濟合作、人文交流等方案進行討論，預計雙方屆時還將就韓半島等地區局勢深入交換意見。

在此之前，日媒共同社也已報導，日本首相石破茂已於14日從日本出發赴秘魯出席APEC峰會，在秘魯首都利馬期間，將與習近平、拜登等主要國家首腦會談，致力於構建關係。接著，石破茂還將繼續出席在巴西里約熱內盧召開的二十國集團（G20）峰會。

另綜合法新社、路透社報導，拜登已抵達秘魯出席APEC峰會，屆時將會見習近平，和與日本、南韓、巴西領袖在秘魯舉行私人會議，另與G20主要經濟體在巴西舉行私人會議，這是他任內最後幾場正式外交活動之一。

美國官員表示，拜登在6天參加會議的過程中，可能會觸及貿易、安全和全球聯盟等議題，但預計不會達成任何新的重大協議。

在此之下，雖中方尚未發布正式消息，但習近平此行已預計至少與美、日、韓等國家領導人見面。另據韓媒引述外交消息稱，中國大陸常駐聯合國副代表、特命全權大使戴兵已被提名為新任駐韓大使，延續司局級人士出任慣例，但由於他曾任中方高度重視的非洲司司長等職，顯示其份量更重。