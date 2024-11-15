陸委會沈有忠訪愛沙尼亞 稱台愛兩國同樣面臨大陸威脅

陸委會副主委沈有忠近日赴歐洲訪問，13日應與愛沙尼亞跨黨派友台議員及智庫學者座談。沈有忠說，台愛兩國同樣面臨來自中國大陸的威脅，如2023年10月中國大陸船隻破壞愛沙尼亞海底電纜，同年2月台灣與馬祖間的兩條海底電纜也遭中方船隻破壞，台愛可在此方面交換經驗及進行合作。

據陸委會，沈有忠13日應我駐拉脫維亞大使李憲章（兼轄愛沙尼亞）邀請，與愛沙尼亞跨黨派友台議員及智庫學者座談，就歐盟對中戰略、共軍機艦侵擾台灣、假訊息及社會滲透等議題進行探討。

沈有忠在會上說明我政府兩岸政策，強調台灣將強化國防自主，增加經濟、社會及民主韌性，積極與理念相近國家在各領域合作，及掌握兩岸關係話語權，並致力維持台海現狀、和平與穩定。

沈有忠還提到，台愛兩國同樣面臨來自中國大陸的威脅，如2023年10月中國大陸船隻破壞愛沙尼亞海底電纜，同年2月台灣與馬祖間的兩條海底電纜也遭中方船隻破壞，基此我方持續強化通訊設備的安全性，台愛可在此方面交換經驗及進行合作。

據陸委會，愛沙尼亞議員表示，與中國大陸這類專制國家溝通，並無法像正常國家一樣，雖愛國向中方提出調查該艘船隻的請求，但中方卻已讀不回。與會的愛沙尼亞人士還說，對中「去風險化」則是歐洲各領域對中政策的原則，如愛沙尼亞是第一個拒絕中國大陸華為5G設備的國家。

據陸委會，參與座談的愛國議員包含友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）、成員楊森（Jüri Jaanson）、柏安笛（Anti Poolamets），及曾任內政部長、國防部長及司法部長的議員賴克雷（Kalle Laanet）。拜會之智庫則為該國國際關係及國防安全領域—「國際防禦及安全中心」（ICDS），與談者包括副主任Kristi Raik、研究員Henrik Praks及Tauno Tõhk。