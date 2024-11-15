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沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

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謝鋒：中美衝突對抗代價誰都不可承受

中央社／ 香港15日電
中國駐美國大使謝鋒。中新社
中國駐美國大使謝鋒。中新社

中國駐美國大使謝鋒今天表示，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，兩國關係穩定、可持續發展符合兩國的共同利益。

香港中美論壇今早在港舉行，官方香港電台報導，謝鋒在論壇上發表視訊講話時，重申北京方面對中美關係的立場。

他表示，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方法，強調雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。

他又說，中方對話的大門始終敞開，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大國衝突的歷史。

此外，謝鋒說，中國沒有超越或取代美國的規畫，但美國也不要有遏制中國的打算，要尊重彼此核心利益和重大關切。

他提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，是可能引發衝突對抗的最大爆發點，打「台灣牌」只會引火自焚，應言行一致，恪守「一中原則」和中美三個聯合公報，反對「台獨」。

美國 香港

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