謝鋒：中美衝突對抗代價誰都不可承受
中國駐美國大使謝鋒今天表示，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，兩國關係穩定、可持續發展符合兩國的共同利益。
香港中美論壇今早在港舉行，官方香港電台報導，謝鋒在論壇上發表視訊講話時，重申北京方面對中美關係的立場。
他表示，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方法，強調雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。
他又說，中方對話的大門始終敞開，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大國衝突的歷史。
此外，謝鋒說，中國沒有超越或取代美國的規畫，但美國也不要有遏制中國的打算，要尊重彼此核心利益和重大關切。
他提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，是可能引發衝突對抗的最大爆發點，打「台灣牌」只會引火自焚，應言行一致，恪守「一中原則」和中美三個聯合公報，反對「台獨」。
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