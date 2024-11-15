陸國安部宣示南海主權 稱黃岩島「領海基線也是底線」

菲律賓推出海洋區域法、群島海道法後，中國大陸持續用各種方式強化對南海尤其黃岩島的主權聲索。大陸國家安全部14日在官方微信公眾號發文表示，中國政府已正式公布黃岩島領海基線，「在涉及中國主權和領土完整問題上，我們的態度是堅定的也是明確的，我們偉大祖國的每一寸領土都絕不能也絕不可能從中國分割出去！」

據大陸國安部，11月8日，菲律賓不顧中國的強烈反對和嚴正交涉，悍然推出海洋區域法、群島海道法，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，嚴重破壞區域和平穩定，中方強烈譴責、堅決反對。

大陸國安部說，10日，中國政府發表聲明，正式公佈黃岩島領海基線。「在涉及中國主權和領土完整問題上，我們的態度是堅定的也是明確的，我們偉大祖國的每一寸領土都絕不能也絕不可能從中國分割出去！」

大陸國安部文中指控，菲方海洋領土主張毫無依據，菲方嚴重違反《聯合國海洋法公約》和公然背棄《南海各方行為宣言》等，稱中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據，符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，不會因菲所謂法案受到任何影響。

大陸國安部稱，中國尊重並維護國際法，始終秉持和平解決爭端原則，致力於推動《南海各方行為準則》的早日達成和有效實施，抨擊近年來菲律賓頻繁製造事端，在南海問題上的挑釁舉動五花八門，包括「運補衝闖」、「演戲賣慘」、「聯合海空巡邏」等等，此次推出兩項法案，進一步加劇南海緊張局勢，單方面破壞地區和平穩定。

大陸國安部還特別提到，「菲方劣行輪番升級，實質是受到了某些域外國家的教唆和挑撥，成為了推動南海問題泛安全化的馬前卒」，直指美國指使挑釁菲律賓在南海侵權挑釁。

大陸國安部強調，面對菲方嚴重侵權挑釁行徑，中方堅決反對並依法採取相關應對措施，打出堅定捍衛國家領土主權和海洋權益的「組合拳」。

自菲律賓推出海洋區域法、群島海道法後，中國大陸已於13日、14日，分別派出南部戰區解放軍赴陸方所稱「中國黃岩島領海領空及周邊區域」戰備警巡，和海警赴該區進行執法巡查；接著，今天上午，中國海警局新聞發言人劉德軍再表示，14日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。