快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

蕭依古參觀珠海航展 分析：傳遞中俄軍事合作訊號

中央社／ 香港15日電
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古。歐新社
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古。歐新社

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）近日訪問中國並參觀珠海航展，有專家認為，蕭依古此舉向外界傳遞出「中俄始終保持高水平戰略互信和軍事合作」的訊號。

明報今天報導，中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉對大陸媒體表示，蕭伊古日前抵達中國訪問，期間前往珠海航展參觀，可直接感受中國先進的武器裝備，這對進一步加強兩國軍工合作很有意義。

上海政法學院中國－上海合作組織國際司法交流培訓基地講師崔珩則表示，俄羅斯把尚未量產的五代機蘇57派到珠海航展參展，是中俄戰略互信和軍事合作的表現。

崔珩指出，作為俄國安全會議秘書，蕭伊古的職責是聯絡軍方和軍工部門，因此可以推斷，蕭伊古到珠海航展參觀主要是為了推進中俄軍事技術合作。

蕭伊古11日抵達北京，出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議，期間會晤了中共中央外辦主任王毅等人，討論包括俄烏戰爭在內的多項戰略安全議題。

這是蕭伊古卸任俄羅斯國防部長之後，首次以新頭銜訪問中國。

在中國訪問期間，他轉赴珠海參觀航展，據報導，他昨天在珠海航展的兵器館詳細考察了火炮、坦克、輕重槍械等常規武器，還參觀了中國航艦和兩棲攻擊艦群電子沙盤。

據報導，有20多家俄羅斯國防企業參加本屆珠海航展，這些企業從事軍用飛機、直升機、航空武器、防空和反導系統、電子戰設備、引擎等生產，展出的先進武器有蘇57。

在俄烏戰事仍然持續的背景下，外界也關注俄方會否向中國採購軍備。

上海 俄羅斯 國防部

延伸閱讀

珠海航展／無人機、無人車、裝甲車… 8款最新地面軍備來了

海軍前艦長哽咽看珠海航展 國安局長批發言不妥

珠海航展共軍武器亮相 前海軍艦長呂禮詩哽咽：想讓台灣觀眾知道中國有多強

北約秘書長會見馬克宏 籲歐美共同抗俄國中國與北韓

相關新聞

陸國安部宣示南海主權 稱黃岩島「領海基線也是底線」

菲律賓推出海洋區域法、群島海道法後，中國大陸持續用各種方式強化對南海尤其黃岩島的主權聲索。大陸國家安全部14日在官方微信...

中國海警局：經中方允許 菲律賓1民船對仁愛礁坐灘軍艦運送物資

據中國海警局網站，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，11月14日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運...

韓聯社：陸駐聯副代表戴兵已被內定為新任陸駐韓國大使

據韓聯社發自北京的消息，據外交消息人士14日透露，現任中國常駐聯合國副代表戴兵將被提名為新任中國駐韓大使。中國駐南韓大使...

珠海事件疑涉司法判決 廣東下令盯緊人群密集處

中國廣東珠海衝撞事件震動中共高層，廣東省為此成立由常務副省長領導的工作組展開治安防控，盯緊人員密集場所。而珠海市昨天更二...

陸委會沈有忠訪愛沙尼亞　稱台愛兩國同樣面臨大陸威脅

陸委會副主委沈有忠近日赴歐洲訪問，13日應與愛沙尼亞跨黨派友台議員及智庫學者座談。沈有忠說，台愛兩國同樣面臨來自中國大陸...

蕭依古參觀珠海航展 分析：傳遞中俄軍事合作訊號

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）近日訪問中國並參觀珠海航展，有專家認為，蕭依古此舉向外界傳遞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。