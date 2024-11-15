韓聯社：陸駐聯副代表戴兵已被內定為新任陸駐韓國大使
據韓聯社發自北京的消息，據外交消息人士14日透露，現任中國常駐聯合國副代表戴兵將被提名為新任中國駐韓大使。中國駐南韓大使一職從前任大使邢海明7月離任後空缺至今。而隨著中國政府將「重量級人士」內定為新任駐韓大使，南韓外交界對兩國關係的發展前景充滿期待。
報導稱，中方通常向朝鮮等國派遣副部級大使，駐韓大使則一般由司局級人士擔任。戴兵在2020年被委任為中國常駐聯合國副代表前，從2017年起擔任中國外交部非洲司司長。南韓外交界認為，雖然從級別上看，戴兵延續了司局級人士出任駐韓大使的慣例，但他曾擔任中方高度重視的外交戰略要地——非洲司司長，從這點來說分量重於前幾任大使。
作為韓國國家通訊社的韓聯社發出此一外交消息，顯示戴兵出任大陸駐韓大使已十分篤定。報導稱，與前任大使相比，戴兵雖不算是「半島通」，但他曾在中國駐南非大使館、駐新加坡大使館、外交部北美大洋洲司等重要部門任職，並常年活躍在聯合國多邊外交舞臺上，具有豐富的多邊外交經驗。一位韓中關係專家表示，中方或通過此次大使任命，以美中關係和國際的視角處理韓半島問題。
報導稱，還有觀點認為，考慮到戴兵的履歷，其實際級別接近於部長助理。在美中貿易摩擦、朝俄軍事合作升級的背景下，中方或基於兩國關係的重要性，對南韓給予更高禮遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言