大進滿88號人與船 有望15日獲釋

澎湖籍漁船大進滿八八號今年七月初在金門海域遭中國大陸海警扣押人船，前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁父子居中協調四個月，可望落幕，相關人士昨赴陸，希望最快今天帶回洪姓船長和船隻。

前立委林炳坤（右）與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全等人昨赴陸協商。記者蔡家蓁／攝影 林炳坤、陳雙全、陳毓仁及大進滿八八號許姓船東等一行五人，昨天從金門搭船至廈門再轉進泉州，與台辦人員最後協調。林炳坤受訪表示，他們要去接人跟船，把事情辦好就好，至於細節要等與台辦會面談後才知道。

媒體問陸方扣留大進滿八八號採行政罰而非刑事罰，將處人民幣廿萬多元罰款，是否太貴？林炳坤等人說「大陸已經算是很有善意」。許姓船東說，金額不是他們能夠決定的，人可以平安回來就好，以後到金門海域捕魚會更小心一點。

林炳坤說，原本預計三個月內將滯留大陸的洪姓船長及漁船領回，未料兩岸關係緊張，中間橫生許多枝節，海基會、海協會與對岸沒有溝通管道，光靠民間團體居中調解，協商過程縛手綁腳，因此多拖了一個月。

陳雙全透露，如果談得順利，最快今天辦完手續、繳清罰款，洪姓船長及大進滿八八號便透過外海接駁，由晉江圍頭港啟航返回澎湖，他們會循小三通返回金門轉澎湖。

大進滿八八號今年七月初在大陸伏季休漁期間，在金門海域遭中共海警扣押人船，林炳坤說，此事件警示國內漁民在對岸伏季休漁期間，絕對不能擅闖領海捕撈，漁民在海上作業那麼久，應該十分清楚領海界限，「若休漁期間我們去捕魚沒事，對岸漁民卻不能捕，對他們也不公平」。