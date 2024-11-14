情勢報告出爐 陸委會：中共利用兩岸交流對台統戰分化、促融

陸委會14日發布2024年第3季「中國大陸情勢報告」，就大陸對台工作表示，中共持續利用兩岸交流場域對台統戰分化及促融，例如國台辦主任宋濤等官員頻密藉會見我在野黨人士，強調堅持「一中原則」、「九二共識」和反對台獨，兩岸關係才能重回正軌。

據陸委會「中國大陸情勢報告」，在內部情勢方面，大陸擴大招商引資，加強財政、貨幣政策調節，致力實現全年經社發展目標，同時要求從嚴治黨反腐，今年至11月上旬為止，已有52名中管幹部被查，超越2023年，成為中共「十八大」後中管幹部落馬人數最多一年。

對外關係上，據陸委會報告，中方稱願與俄方保持戰略溝通，希中美相向而行，承諾對非洲大規模投資並深化合作，和構建瀾湄國家命運共同體；軍事動態及區域安全方面，報告提及，中共總書記習近平要求強化邊海空防建設，把防衛重點置於周邊安全與近海防禦。

港澳情勢方面，報告指出，香港「七一」連續5年無遊行，社會自由續受侵蝕，澳門第六屆特首由具濃厚「中國色彩」之岑浩輝當選，輿論認為未來陸澳融合將加速進行，並以服務「國家利益」優先為發展原則。

對台工作方面，陸委會報告細數今年520以來，中共持續對台文攻武嚇、經濟脅迫、灰色地帶侵擾及進行法律戰，對我方人士實施懲戒、舉行「聯合利劍-2024B」軍演，習近平在福建考察時發表談話，及大陸國台辦於官網設置「依法懲治『台獨』頑固份子」專欄與「線索舉報郵箱」，加大懲獨力度，操作農產品輸陸及關稅議題等。

陸委會報告還認為，中共亦持續利用兩岸交流場域對台統戰分化及促融，宋濤等官員頻密藉會見我在野黨人士，強調堅持「一中原則」、「九二共識」和反對台獨，兩岸關係才能重回正軌。報告舉例，陸方官員在會見金門民意代表團後，陸續開放福建居民經「小三通」赴馬祖和金門旅遊，和陸方發布措施吸引台灣民眾赴陸就業、創業，推出兩批我赴陸「首來族」景區門票優惠。

報告也指，在國際方面，中共反對美台任何形式官方互動往來及對台軍售，促美停止武裝台灣，台灣問題不容外部干涉。同時，解放軍持續對台軍事威懾。