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陸委會報告：中共利用兩岸交流 持續對台統戰分化

中央社／ 台北14日電
陸委會今天發布2024年第3季中國大陸情勢書面報告。報告內容提到，中共持續利用兩岸交流場域對台統戰分化、促融，強調「一中原則」、「九二共識」才能讓兩岸關係重回正軌。圖／本報系資料照片
陸委會今天發布2024年第3季中國大陸情勢書面報告。報告內容提到，中共持續利用兩岸交流場域對台統戰分化、促融，強調「一中原則」、「九二共識」才能讓兩岸關係重回正軌。圖／本報系資料照片

陸委會今天發布2024年第3季中國大陸情勢書面報告。報告內容提到，中共持續利用兩岸交流場域對台統戰分化、促融，強調「一中原則」、「九二共識」才能讓兩岸關係重回正軌。

大陸委員會（陸委會）第3季中國大陸情勢書面報告指出，自5月20日總統賴清德就職以來，中共持續對台文攻武嚇、經濟脅迫、灰色地帶侵擾與大打法律戰；另一方面持續推進促融，一再地以較軟調性對台推進融合。

中共持續利用兩岸交流場域對台統戰分化與促融，包括中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）主任宋濤頻繁地會晤台灣在野黨人士，強調必須堅持「一中原則」、「九二共識」、「反對台獨」，兩岸關係才能重回正軌。

在促融作為方面，中國人力資源社會保障部發布「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路政策措施」，試圖吸引台灣民眾赴陸就業、創業等；另也於中國大陸「十一」長假前、後推出兩批台灣赴陸「首來族」景區門票優惠措施。

報告提到，中共對台加大施壓力道，在國台辦官網設置「依法懲治『台獨』頑固份子」專欄與「線索舉報郵箱」；中國大陸國安部宣稱，依法對於台灣3名資通電軍現役人員立案偵查。

中共一再地對台操作農產品輸陸與關稅議題。中國大陸海關總署9月2日宣布恢復台灣獲得註冊登記的文旦柚輸入，中國大陸國台辦再次強調只要堅持「九二共識」、「反對台獨」、「一家人的事情好商量、好解決」。

中國大陸政府債務膨脹、房市低迷，尚有通貨緊縮陰霾，失業率持續攀升，民眾對於經濟體制、公平競爭失去信心；綜合22家國際組織、智庫與法人預測，2024年中國大陸經濟成長率將落在4.5%至5.0%間。

一中原則 中共 九二共識 台獨 國台辦 陸委會

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