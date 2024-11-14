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大陸出版古蘭經節選簡注 穆斯林憂遭同化、核心教義被改變

中央社／ 台北14日電

中國伊斯蘭教協會日前舉辦「古蘭經節選簡注」座談會，傳達中央推動伊斯蘭教中國化的政策。美國之音報導，寧夏政府已開始沒收舊版「古蘭經」，分發修訂版，外界擔憂穆斯林文化遭同化、核心教義被改變。

據中國伊斯蘭教協會微信公眾號，10月29日中國伊斯蘭教協會召開「古蘭經節選簡注」（中文版）出版座談會，中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席會議並講話。

會議提到，「古蘭經節選簡注」（中文版）將成為伊斯蘭教經學院的指定教材，是伊斯蘭教中國化的重要成果，必將推動伊斯蘭教中國化走深走實。

美國之音（VOA）報導，寧夏回族自治區政府已經開始沒收舊版古蘭經，並分發修訂版。中國伊斯蘭教協會工作人員表示，雖然目前內部流通的全譯本是過渡版本，全本的翻譯版本仍在校訂中，之後會有更為規範的版本發布。

中國重新翻譯和詮釋「古蘭經」引起中國海內外人士的關注及擔憂，擔心北京試圖透過文化同化來削弱宗教信仰的影響力。

寧夏回族自治區吳忠市一名不願具名的宗教局工作人員表示，政府發布「古蘭經節選簡注」是為了確保宗教活動符合國家法律和社會穩定的需要，這是中國宗教管理政策中常見的措施，目的是在保障宗教自由的同時，防止極端主義和恐怖主義的蔓延。

不過他也提到，「儘管政府的介入是出於對宗教管理和社會穩定的考慮，但中國許多穆斯林可能更傾向依靠宗教學者和傳統的伊斯蘭教育體系來學習和理解古蘭經，而政府版本的解讀可能會與這些傳統產生衝突。」

穆斯林學者國際聯合會成員穆斯達發．麥克東博士（Dr. Mustafa Makhdoom）表示，為維護信仰的純潔性和權威性，「古蘭經」中一些由世界公認的部分在翻譯時不能隨意改動，他擔心政府主導的翻譯可能會影響經文的原意與真實性，損害穆斯林對經典的理解，甚至影響穆斯林的信仰自由與宗教實踐。

旅居美國的回族穆斯林學者、時評人馬聚則認為，中共不是簡單的翻譯調整，而是帶有更深的政治意圖。藉由小規模的改變測試公眾反應，之後在反對聲不明顯的情況下逐步推廣更徹底的修改，目的是消除伊斯蘭教的核心教義，將其改造成符合中共意識形態的內容，最終目的是消除穆斯林群體的文化獨立性，試圖透過文化同化消除對其統治的潛在威脅，實現民族大融合。

美國穆斯林學者奧馬爾．蘇萊曼則警示，任何由政府控制的對神聖文本重新解釋，都可能是控制宗教實踐的工具。

中共 伊斯蘭 穆斯林 自治區

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