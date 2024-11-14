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馬辦陸生團27日能順利訪台？ 陸委會：審核沒太大問題

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
前總統馬英九擬邀請40名陸生於本月27日起來台訪問九天八夜，已於4日向陸委會、教育部遞件申請。陸委會副主委梁文傑14日表示，審核目前已進入最後階段，應該不會有太大問題。（記者陳宥菘／攝影）
前總統馬英九擬邀請40名陸生於本月27日起來台訪問九天八夜，已於4日向陸委會、教育部遞件申請。陸委會副主委梁文傑14日表示，審核目前已進入最後階段，應該不會有太大問題。（記者陳宥菘／攝影）

前總統馬英九擬邀請40名陸生於本月27日起來台訪問九天八夜，已於4日向陸委會、教育部遞件申請。陸委會副主委梁文傑14日表示，審核目前已進入最後階段，「應該不會有太大問題」，希望活動能順利進行。

梁文傑在陸委會例行記者會上還表示，「我們（陸委會）該要求的也都會要求，他們（馬英九基金會）也會遵守相關的規定。他解釋，對於所有大陸來台參訪的團體，陸委會都會要求不要發表政治性的言論，或不能夠做出有傷害台灣地位的舉動或說法。

馬英九基金會去年曾邀請陸生訪台，今年二度邀請陸生訪台，邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於今年11月27日起訪問台灣9天8夜，與台灣台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等6所大學交流。

另就兩岸觀光交流，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日公布，截至10月底共受理近5.9萬人申請赴金門、馬祖的旅遊簽注，但根據內政部移民署截至11月12日統計，陸客實際入境金馬僅1萬1,120人，中間有巨大落差。

對此，梁文傑特別在記者會上主動說明指出，國台辦統計的是福建地區居民向福建公安單位申請要到金馬，批准的效期是六個月，大陸民眾拿到批准以後「不一定馬上就（向我方）申請到金馬」，所以中間兩個數字會有落差，「沒有什麼人在刻意刁難」。

根據移民署數據，截至11月12日，包含團客與自由行，陸客申請赴金、馬旅遊人數累計1萬6,779人、實際入境人數1萬1,120人。

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