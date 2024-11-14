菲律賓擬購買堤豐中導系統 陸外交部：軍備競賽的挑釁

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）日前證實菲律賓正考慮從美國購買「堤豐」（Typhon）中程導彈發射系統。大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上回應，本地區需要和平與繁榮，不需要中導和對抗，敦促菲方盡早糾正錯誤的做法。

英國《金融時報》11日披露，特奧多羅受訪時證實，菲律賓正計劃從美國購買「堤豐」中程導彈發射系統，他表示菲律賓「不會放棄在領土內獲得這種能力的權利」。

美國今年4月在美菲「堅盾-24」（Salaknib 24）年度聯合軍演將該系統引入菲律賓，《金融時報》稱，這也是美國自2019年退出《中程導彈條約》以來，首次在菲律賓部署中程導彈系統，演習結束後，該發射裝置一直留在菲律賓。菲律賓武裝部隊發言人帕迪拉表示，菲律賓軍方將繼續使用堤豐進行訓練，因為馬尼拉正在考慮「嘗試採購」該系統。

林劍14日在例行記者會上強調，菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性的武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立，挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險行動，是對中國大陸和東南亞各國人民、歷史和地區安全極不負責任的選擇。

林劍表示，本地區需要和平與繁榮，不需要中導和對抗。再次敦促菲方正視地區國家和人民的呼聲，盡早地糾正錯誤的做法。按此前公開承諾，盡快撤走「堤豐」中導系統，不要在錯誤的道路上越走越遠。

除了從美國購買「堤豐」中程導彈發射系統，香港《南華早報》13日報導指出，菲律賓還計劃從日本和法國採購四十多艘新艦艇。菲律賓海岸警衛隊指揮官加萬對該報旗下媒體「本週亞洲」表示，新船隻將包括來自法國的40艘長35公尺的快速巡邏艇，以及來自日本三菱造船公司的5艘97公尺的船隻。這些船隻將於2027年開始交付。加萬在上周還表示，將增加菲律賓海岸警衛隊的人數，菲律賓海岸警衛隊現有3萬人，計劃到2025年年底規模達3.7萬人左右。