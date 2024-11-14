前艦長呂禮詩哽咽讚大陸 陸委會指「1原因」無法開罰：籲社會共同譴責

中共大秀軍事肌肉的珠海航展12日開幕，前海軍艦長與呂禮詩參展並在受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」，引發議論。陸委會副主委梁文傑14日坦言，由於呂禮詩是「少校」退役，按現行兩岸條例規定無法開罰，但呼籲社會應該發揮輿論力量共同譴責。

梁文傑在例行記者會上表示，呂禮詩類似的言論已不是第一次，「我們真的覺得非常遺憾，退役軍官發表這樣的言論，到底是不是對得起他曾經帶領的部署，還有日夜在前線捍衛國家的國軍？」政府不可能讚揚、稱頌對岸的武力威脅，我們只能夠更加團結。

梁文傑說，這次珠海航空展所展出殲35、殲15T、鷹擊21飛彈、紅旗19飛彈「都是可能對付台灣的武器」，「一位前海軍艦長居然去稱讚對岸的強大，怎麼對得起他昔日帶過的弟兄？」

無獨有偶，中共近日在廣東舉辦黃埔論壇，我國退役軍人蔣成龍出席活動並談論「反獨促統」。

梁文傑坦言，台灣是法治國家，照兩岸條例規定，呂禮詩是「少校」、蔣成龍是「上尉」退役，政府確實沒有辦法罰他們，但呼籲社會應該要發揮輿論力量，這種行為應該受到譴責。他並表示，蔣成龍多次利用「黃埔」名號去大陸，陸委會已經譴責過很多次，他認為退輔會可以對此事「多加著墨」。

根據兩岸條例規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之「政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長」，「不得」參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之妨害國家尊嚴之行為。

另外，大陸國台辦近日舉辦「粵海圖強」兩岸新媒體活動，邀請兩岸新媒體人跟網紅參觀珠海航展跟大灣區，希望吸引台灣的青年去就業。梁文傑說，政府「一直都注意到」，大陸現在把網紅、青年、學生當作主要的統戰對象。

梁文傑指出，要提醒大家，現在中國大陸的青年失業率非常高，根據官方數據是17.6%，但根據北大國情研究中心的研究，實際失業率可能高達46%。因為對方（大陸）的狀況的確不怎麼好，青年朋友不要跟著去吹捧對方，卻忘了自己的台灣發展前景。現在台灣的經濟是非常好的，留在台灣發展很有前景。