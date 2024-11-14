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陸配遞補立委掀議 陸委會梁文傑以非聯合國成員「科索沃」為例

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，國籍法規定擔任公職不得有雙重國籍，與該國是否被承認無關。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，國籍法規定擔任公職不得有雙重國籍，與該國是否被承認無關。記者陳宥菘／攝影

民眾黨擬推陸配李貞秀遞補立委，是否須放棄不被兩岸條例承認的「中華人民共和國」國籍引發討論，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑14日舉科索沃為例，表示該國非聯合國成員，但若有人同時有科索沃、中華民國國籍，根據國籍法，（擔任公職時）我們就會要求放棄科索沃國籍，這是我國籍法的「硬性規定」，和承認與否無關。

梁文傑14日主持陸委會例行記者會，就陸配立委爭議再次做出回應。他說，我國籍法「硬性規定」，要擔任公職，就不能有雙重國籍，不管這個國家「我們外交上面有沒有承認，或者是國際上面有沒有承認，那個都不重要」。

梁文傑接著說，「我舉個例子，科索沃」。他表示，科索沃現在不是聯合國成員，但如果今天有人同時有科索沃、中華民國國籍，根據國籍法，就會要求放棄科索沃國籍。

據此，梁文傑表示，這與該國「是不是我們所承認的」，或僅是一個政權、一個地區都無關，因為國籍法是硬性規定。他說，承不承認這個國家，通常是外交層面，牽涉政治問題，但有沒有該國國籍是一個實質問題，所以「沒有什麼矛盾的地方」。

公開資訊顯示，中華民國與科索沃並無正式外交關係，也未互設具大使館功能的代表機構，目前，我對科索沃的相關事務由駐匈牙利台北代表處兼轄。

不過，今年4月，時任副總統的賴清德，曾在總統府接見前來訪問的「科索沃跨黨派國會議員訪問團」。當時賴清德說，科索沃是歐洲最年輕的國家，2008年科索沃宣布獨立時，台灣更是率先承認科索沃的國家之一，將透過多元交流合作，共創兩國繁榮發展。

另一方面，就陸配立委爭議，陸委會主委邱垂正昨日也在接受網路節目訪問時，再次做出論述，他說，兩岸條例不處理國籍問題，而國籍法規定擔任公職不允許「雙重國籍」和效忠衝突。

邱垂正當時表示，「所有人都知道，有一個中華人民共和國」，對於原籍中國大陸人士來說，在中共的法律定義上「他確實有國籍」，不能視而不見，這也是港澳人士可能遇到的，未來若存在放棄國籍和相關認定問題，主管機關（內政部）一定會加以處理。

國籍 梁文傑 科索沃 陸委會 陸配

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