香港「反送中」運動最重刑期 殺警案主犯獲判23年10個月
俗稱「屠龍小隊」的「反送中」運動激進組織曾聯同其他人策劃用槍械及爆炸品殺害警員，小隊成員及其他港人共7人今天被法庭判刑，其中主犯被重判23年10個月，為「反送中」案件最重刑期。
綜合本地媒體的報導，高等法院下午宣布各人刑期，案件主犯吳智鴻被判刑23年10個月、黃振強（屠龍小隊隊長）入獄13年6個月、彭軍壕入獄10年、蘇緯軒入獄12年、陳玉龍入獄9年、蔡凱明入獄5年10個月。
此外，被裁定串謀爆炸罪名成立的被告賴振邦，被判囚10年10個月。
2019年初「反送中」爆發後，「屠龍小隊」成員與另外一些激進組織成員計劃於同年12月8日民間人權陣線舉行遊行時，以槍械及爆炸品殺害警員。
按照控方在庭上供述，被告計劃在遊行當天先後引爆兩個炸彈，並向警員開槍，其中一個炸彈的爆炸半徑範圍達400公尺，藏有約150根鐵釘，爆炸會波及附近民居和油站。
在行動前後，多人先後被捕，警方其後引用反恐條例起訴各人，相關罪名涉及串謀爆炸、管有爆炸品、管有槍械、串謀作出恐怖主義行為等，各人被控告一至多項罪名，另有一人被控串謀謀殺。
同案還有6名被告，早前經過審訊後，陪審團一致裁定全部罪名不成立。
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