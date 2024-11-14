快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文擬訪加拿大？陸外交部回應：反對台獨「竄訪」中國建交國

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
前總統蔡英文計畫下周訪問加拿大，大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上表達堅決反對。（歐新社）
前總統蔡英文計畫下周訪問加拿大，大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上表達堅決反對。（歐新社）

路透14日報導，兩名外交消息人士透露，前總統蔡英文正計畫下周訪問加拿大。對此，大陸外交部發言人林劍14日主持例行記者會時回應，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，堅決反對任何台獨分子以任何名義「竄訪」中國的建交國，他強調「我們敦促有關國家恪守一個中國原則，以實際行動維護雙邊關係的政治基礎」。

加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）今年7月18日至20日應大陸外長王毅邀請訪問大陸，這是她2021年10月上任後首次訪問大陸，也是中加自2018年底因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪陸。

根據大陸外交部網站，王毅7月19日與趙美蘭會見時表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以求同存異的精神處理分歧，推動兩國關係改善，他還強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是大陸內政，不容許外部干涉。

王毅強調，這些年中加關係經歷困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思，作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，中加有著廣泛共同利益和互補優勢，維護發展雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

趙美蘭當時結束訪陸行程後接受加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）訪問時表示，在會見時她提出中國大陸干預加拿大選舉、設立非法警察局和威脅僑民社區等問題，「我非常堅定且具體地提出這些問題，因為這些涉及到我們的國家利益。我明確表示我們不會容忍任何形式的對民主的干涉，對我們人民和政治家的威脅。」

趙美蘭當時也對中國大陸在香港的鎮壓、對新疆維吾爾人和藏人的殘酷對待，以及對台灣的軍事威脅表達關切。對於王毅回應台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是大陸內政，不容許外部干涉，趙美蘭表示，「我不會詳細說明談話內容，他們的反應讓我驚訝嗎？不，因為這是典型反應。」

趙美蘭表示，她此次訪問大陸就是為了就雙邊和全球問題展開對話，即使兩國在許多重大問題上仍相距甚遠，她也未邀請王毅訪問加拿大，兩國目前將增加高級官員的雙邊訪問。

中共 兩岸關係 加拿大 台獨 蔡英文

延伸閱讀

路透：蔡英文擬下周訪加拿大 出席論壇發表演講

與王毅會談「全面交換意見」 蕭依古：俄中應抵抗美國實施的遏制政策

俄副外長訪華談俄烏戰 王毅：中俄關係不受國際左右

王毅：歐盟對陸電動汽車加徵關稅 違反自由貿易原則

相關新聞

南海爭議未歇 中戰備警巡黃岩島宣示主權、菲嗆沒約束力

為反制菲律賓海權新法，中國在10日公布64座南海島礁的「標準名稱」以及黃岩島領海基線的3天後，解放軍南部戰區昨日宣布在黃...

蔡英文擬訪加拿大？陸外交部回應：反對台獨「竄訪」中國建交國

路透14日報導，兩名外交消息人士透露，前總統蔡英文正計畫下周訪問加拿大。對此，大陸外交部發言人林劍14日主持例行記者會時...

大進滿88號明可望獲釋！林炳坤、陳雙全赴陸協商：把人跟船平安帶回來

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月初在金門海域遭中共海警扣押人船，經前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、議長陳毓...

陸留學生南韓拍美航艦遭捕 經查為有組織拍攝軍事設施

三名大陸人今年6月因使用無人機非法拍攝停靠在釜山的美國航空母艦而被警方抓獲，而後警方在調查中發現他們的手機和筆記型電腦中...

前艦長呂禮詩哽咽讚大陸 陸委會指「1原因」無法開罰：籲社會共同譴責

中共大秀軍事肌肉的珠海航展12日開幕，前海軍艦長與呂禮詩參展並在受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」，引發...

馬辦陸生團27日能順利訪台？ 陸委會：審核沒太大問題

前總統馬英九擬邀請40名陸生於本月27日起來台訪問九天八夜，已於4日向陸委會、教育部遞件申請。陸委會副主委梁文傑14日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。