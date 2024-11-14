快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

大進滿88號明可望獲釋！林炳坤、陳雙全赴陸協商：把人跟船平安帶回來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴廈門，將轉赴泉州與台辦人員進行最後協調。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴廈門，將轉赴泉州與台辦人員進行最後協調。記者蔡家蓁／攝影

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月初在金門海域遭中共海警扣押人船，經前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、議長陳毓仁父子居中奔走長達4個月，此事可望明天順利落幕，林炳坤一行今天下午搭乘小三通廈門，全程低調，僅在受訪時說，這次是去把船跟船長平安帶回來，把事情辦好就好，其他要等見面了才知道。

林炳坤、陳雙全、陳毓仁及大進滿88號許姓船東等一行5人，原本今天早上分從台北、高雄搭機到金門會合，預計下午2時30分搭船至廈門再轉進泉州，與台辦人員進行最後協調，結果因為飛機機位「太緊張」，僅林炳坤、陳雙全與許姓船東3人按原訂船班走，其餘人都改搭15時30分船班。

林炳坤在受訪時低調表示，他們就是去接人跟船，把事情辦好就好，至於細節如何對，要等與台辦見面後，談了才知道。至於記者詢問，陸方這次扣留大進滿88號，最終採取行政罰而非刑事罰，將處以人民幣20多萬罰款釋回，是否金額太貴，林炳坤一行認為，陸方已算很具善意。

有關此行是否會談後續若澎湖漁民有越界捕魚相關處理SOP，林炳坤則說，這要兩方政治或漁業單位去談，他不會介入；林炳坤坦言，兩岸關係緊張，海基會海協會與對岸沒有溝通管道，光靠民間團體居中調解，類似糾紛，只要牽涉到法律問題，處理起來就很棘手。

陳雙全透露，如果今天談的順利，最快預計明天辦完手續、繳清罰款，洪姓船長及大進滿88號便透過外海接駁，由晉江圍頭港啟航返回澎湖，而他們其他人會在循小三通返回金門至澎湖，他無奈的說，不知道要辦到何時？

全程都很低調的許姓船東表示，此事經過4個多月，拖這麼久，好在經過前立委林炳坤與陳雙全父子與台辦的協助，終於可以把人接回來；對於記者詢問罰人民幣20萬是否太高，他說，這種不是他們決定的，人可以平安回來就好，其他的不想多說；對於記者詢問以後是否會不敢來金門捕魚，是否會小心點，他則簡單回答說「對」。

澎湖籍漁船「大進滿88號」遭陸方扣留4個多月，洪姓船長和漁船可望15日返回澎湖。圖／讀者提供
澎湖籍漁船「大進滿88號」遭陸方扣留4個多月，洪姓船長和漁船可望15日返回澎湖。圖／讀者提供
前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴廈門，全程低調只說，這次就是去把人跟船接回來。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴廈門，全程低調只說，這次就是去把人跟船接回來。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴廈門，將轉赴泉州與台辦人員進行最後協調。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴廈門，將轉赴泉州與台辦人員進行最後協調。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤（右）與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴陸協商，如果順利的話，洪姓船長和漁船可望明日返回澎湖。記者蔡家蓁／攝影
前立委林炳坤（右）與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全一行今天下午搭乘小三通赴陸協商，如果順利的話，洪姓船長和漁船可望明日返回澎湖。記者蔡家蓁／攝影

中共 小三通 廈門 海協會 海基會 澎湖 金門 陳雙全

延伸閱讀

澎湖士官外宿剛走出營區 遭酒駕男開小貨車撞死

澎湖西溪國小前路段車禍 現役軍人過斑馬線被撞不治

金門5位書法家愛心揮毫 義助家扶中心辦募款園遊會

逾萬陸客小三通赴金門旅遊 單日最高破千人

相關新聞

南海爭議未歇 中戰備警巡黃岩島宣示主權、菲嗆沒約束力

為反制菲律賓海權新法，中國在10日公布64座南海島礁的「標準名稱」以及黃岩島領海基線的3天後，解放軍南部戰區昨日宣布在黃...

蔡英文擬訪加拿大？陸外交部回應：反對台獨「竄訪」中國建交國

路透14日報導，兩名外交消息人士透露，前總統蔡英文正計畫下周訪問加拿大。對此，大陸外交部發言人林劍14日主持例行記者會時...

大進滿88號明可望獲釋！林炳坤、陳雙全赴陸協商：把人跟船平安帶回來

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月初在金門海域遭中共海警扣押人船，經前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、議長陳毓...

陸留學生南韓拍美航艦遭捕 經查為有組織拍攝軍事設施

三名大陸人今年6月因使用無人機非法拍攝停靠在釜山的美國航空母艦而被警方抓獲，而後警方在調查中發現他們的手機和筆記型電腦中...

珠海撞人嫌犯貸款買20萬的硬派越野車…銷售員後怕

廣東珠海汽車衝撞案死傷慘重，涉事寬近兩米的越野車為北京汽車旗下的BJ40先鋒版越野車，62歲樊姓嫌犯在案發一周前購買，並...

伊斯蘭教中國化？ 中發新版古蘭經、沒收舊版本惹議

中國伊斯蘭教協會日前舉行「古蘭經節選簡注」出版座談會，會中傳達了中央推動「古蘭經」內容本土化的政策，指中文版「古蘭經節選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。