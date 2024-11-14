大進滿88號明可望獲釋！林炳坤、陳雙全赴陸協商：把人跟船平安帶回來

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月初在金門海域遭中共海警扣押人船，經前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、議長陳毓仁父子居中奔走長達4個月，此事可望明天順利落幕，林炳坤一行今天下午搭乘小三通赴廈門，全程低調，僅在受訪時說，這次是去把船跟船長平安帶回來，把事情辦好就好，其他要等見面了才知道。

林炳坤、陳雙全、陳毓仁及大進滿88號許姓船東等一行5人，原本今天早上分從台北、高雄搭機到金門會合，預計下午2時30分搭船至廈門再轉進泉州，與台辦人員進行最後協調，結果因為飛機機位「太緊張」，僅林炳坤、陳雙全與許姓船東3人按原訂船班走，其餘人都改搭15時30分船班。

林炳坤在受訪時低調表示，他們就是去接人跟船，把事情辦好就好，至於細節如何對，要等與台辦見面後，談了才知道。至於記者詢問，陸方這次扣留大進滿88號，最終採取行政罰而非刑事罰，將處以人民幣20多萬罰款釋回，是否金額太貴，林炳坤一行認為，陸方已算很具善意。

有關此行是否會談後續若澎湖漁民有越界捕魚相關處理SOP，林炳坤則說，這要兩方政治或漁業單位去談，他不會介入；林炳坤坦言，兩岸關係緊張，海基會、海協會與對岸沒有溝通管道，光靠民間團體居中調解，類似糾紛，只要牽涉到法律問題，處理起來就很棘手。

陳雙全透露，如果今天談的順利，最快預計明天辦完手續、繳清罰款，洪姓船長及大進滿88號便透過外海接駁，由晉江圍頭港啟航返回澎湖，而他們其他人會在循小三通返回金門至澎湖，他無奈的說，不知道要辦到何時？

全程都很低調的許姓船東表示，此事經過4個多月，拖這麼久，好在經過前立委林炳坤與陳雙全父子與台辦的協助，終於可以把人接回來；對於記者詢問罰人民幣20萬是否太高，他說，這種不是他們決定的，人可以平安回來就好，其他的不想多說；對於記者詢問以後是否會不敢來金門捕魚，是否會小心點，他則簡單回答說「對」。