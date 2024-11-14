陸留學生南韓拍美航艦遭捕 經查為有組織拍攝軍事設施

三名大陸人今年6月因使用無人機非法拍攝停靠在釜山的美國航空母艦而被警方抓獲，而後警方在調查中發現他們的手機和筆記型電腦中存有500多張2022年在釜山作戰基地附近拍下的涉軍事設施照片。釜山警察廳14日表示，警方以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》對三人予以不拘留立案處理。

美國、日本和南韓今年6月27日啟動首次「自由之刃」（Freedom Edge）三方演習，南韓表示此舉是應對北韓不斷升級的威脅。美國海軍「羅斯福」號在這次演習中首次停靠韓國港口，這也是美軍航艦時隔七個月再次訪韓。

韓聯社報導，這三名大陸人的年齡介於30歲至49歲之間，當時正在釜山一所國立大學攻讀碩士和博士學位，在6月25日因使用無人機非法拍攝停靠在釜山海軍作戰司令部的美國海軍「羅斯福」號核動力航母而被逮捕。根據當時的相關報導，三名大陸人使用無人機拍下了航空母艦和海軍作戰司令部基地的全景，影片長度超過5分鐘，當時他們的拍攝行為被正在巡邏的軍人發現。

而後警方對三名涉案人的手機和筆記型電腦取證後發現，除了拍攝航母，三人早在2022年9月便曾赴釜山作戰基地附近的野山進行考察，拍攝500多張涉軍事設施的照片，包括駛入釜山海軍作戰司令部的航母和潛艇等。

警方正在就照片具體用途、涉案人員手機通訊錄，以及是否牽涉到大陸公安部門等展開調查。據涉案人員陳述，他們在散步途中出於好奇取出無人機航拍。但事實證明，他們是有組織地拍攝軍事設施。

目前南韓警方已對涉案人員採取禁止出境措施，並將基於取證結果調查具體犯罪原委等。釜山警察廳相關人士表示，由於該案直接牽涉到國安和間諜問題，具體調查進展不宜公開。