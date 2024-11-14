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珠海事件疑涉司法判決 廣東下令盯緊人群密集處

中央社／ 北京14日電
廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社） 美國聯合通訊社
廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社） 美國聯合通訊社

中國廣東珠海衝撞事件震動中共高層，廣東省為此成立由常務副省長領導的工作組展開治安防控，盯緊人員密集場所。而珠海市昨天更二度開會，要求全市深入細緻做好家庭、金融、房產等各類矛盾的糾紛排查化解，從源頭防控風險。

此外，針對62歲的樊姓嫌犯涉案動機，中國網友發現，當地警方早前發布的通報中，曾提到樊某因離婚後財產分割糾紛，曾向當地基層及中級法院提告，但因不服判決結果而提起再審。

然而，警方後一版的通報卻刪去了不服判決這一部分，加上樊某駕車衝撞的體育中心對面，就是珠海市中級人民法院所在地。這使得樊某是否因為認定「司法不公」而心生不滿憤而作案，引發揣測。

綜合中國媒體報導，珠海衝撞事件11日發生後，中共總書記習近平及中國國務院總理李強先後作出指示及批示，廣東省隨即成立由常務副省長張虎擔任組長，中共廣東省政法委書記袁古潔，廣東省副省長兼公安廳長劉國周任副組長的工作組，統籌協調各方力量做好傷員救治、案件處置等工作。

此外，廣東省長王偉中13日主持召開省政府黨組會議，要求做好傷員救治、安撫善後、案件處置和全省「社會面治安防控」工作。會議並提到，全省要從源頭上加強風險防控，努力把問題解決在基層、化解在萌芽狀態，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控。

會議更要求，要盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點部位，強化群防群治工作，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案件發生。

至於案發的珠海市，珠海市官方13日二度召開撞擊事件相關會議，當晚並召開市委常委會議。會議要求做好家屬安撫善後工作、困難家庭臨時救助、盡快查清案件真相和作案動機、依法嚴懲凶手、「實事求是」發布案件訊息，以回應民眾關切。

會議提到，全市要強化「舉一反三」，更加深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛的排查化解，確實從源頭上加強風險防控。並要強化社會面治安防控，加強人員密集場所安全管理，全力維護社會大局平安穩定。

至於樊嫌的作案動機及案情疑點，中國網路連日來出現不少揣測。其中包括；樊嫌11日晚間駕車衝撞前，卻在10日才購買全新的越野車用來作案，似是預謀作案；體育中心平日連外賣小哥的電動機車都進不去，樊嫌如何能夠進入；樊嫌既然如警方所通報在作案後自刎成重傷，警方如何能得知他因不滿離婚後財產分割而作案？

此外，有中國網友基於警方通報前後版本有異，後一版刪去了樊嫌「不服法院判決」的描述，加上他作案的珠海市體育中心對面就是珠海市中級人民法院，因此揣測樊某有可能因為認定「司法不公」而心生不滿，憤而選擇法院對面可能有法院員工或眷屬運動的體育中心作案，成為議論話題之一。

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